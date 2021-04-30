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ТОП-5 мистических мест Калужской области, из которых сильные мира сего черпают силы

Ирина Моргунова
Опубликовано: 30.04.2021 10:30 4 2375
ТОП-5 мистических мест Калужской области, из которых сильные мира сего черпают силы

В пятницу, 30 апреля, нас ждут длинные выходные. Напомним, что большая часть калужан не будут работать аж с 1 по 10 мая. Так чем занять себя в эти неожиданно свалившиеся на нас каникулы? 

Понятно, что многие из калужан проведут их на даче, в деревне, или уедут в другие регионы или страны. Однако есть и другой, гораздо более захватывающий и неординарный путь.

Новость о майских каникулах затмила другую праздничую дату широко известную в узких кругах. В ночь на День труда, когда пролетарии крепко спят, готовя свои организмы к ударному отдыху, мистический мир уже вовсю куролесит, отмечая одно из главных своих празднеств - Вальпургиеву ночь.

И мы решили в преддверии этого события составить ТОП-5 самых мистических мест нашей области. За основу взяли данные, полученные после анализа поисковых запросов калужан на тему мистические места Калужской области. 

К тому, же, согласитесь, некоторые решения наших властей иначе, чем воздействием на мозг потусторонних сил, и объяснить не получается. Потому в эти майские деньки было бы весьма занятным прогуляться по местам силы, из которых, может статься, сильные мира сего черпают вдохновение для своих инициатив.

Итак, представляем ТОП-5 самых мистических мест Калужской области согласно данным интернет-поиска калужан.

Село Никитское

В Медынском районе Калужской области, по словам местных жителей, расположилась самая настоящая аномальная зона. Село Никитское еще с 90-х годов прошлого века притягивает к себе любителей пощекотать себе нервы. Поговаривают, что там до сих пор живут ведьмы и знахари.

Но не только колдунами интересно данное поселение. Местные жители говорят, что здешний лес – проклят. Он находится на расстоянии 4-5 километров от деревни, но старожилы к нему на пушечный выстрел не подходят. Деревья там погнуты и даже трава не растет.

Известны и разные безумные истории грибников, повествующие о том, что над лесом летали красные шары и прочая нечисть.

Понятно, что большинство людей, которые побывали в этой деревне, никаких страшилок не видели. Но определенные странности тут все же есть. Например, в Сети имеются свидетельства туристов, которые во время визита сюда замечали за собой приступы подсознательного страха, а также странное поведение животных.

И даже, если никаких сюжетов для ужастиков вы там не найдете, зря время не потратите. Никитское – удивительно красиво место, где легко дать глазам отдохнуть от бесконечного асфальта и закрывающих горизонт домов.

Координаты для навигатора: 55.299578, 38.463956

 

Попов мост

Недалеко от поселка Улемь Жиздринского района на юго-западе Калужской области есть еще одно место, окутанное тайной. Попов мост построен на реке Песочной и считается по-настоящему мистическим местом.

Существует легенда, согласно которой сто лет назад по этому мосту на телеге ехал батюшка.  Он увидел что-то в темноте, а его лошадь оступилась. Поп упал в реку и утонул. Понятно, что соновная версия ЧП - священнослужитель просто напился и упал в воду, но мистики уверены, что это проделки чертей. 

И по сей день об этом месте ходят разные слухи. Те, кто проезжал по мосту, иногда рассказывают, что на нем глохнут моторы, а звери испытывают страх. Существует также история о местном жителе, которому в случайном попутчике причудился его покойный знакомый.

Многие местные жители считают, что Попов мост проклят ведьмой. И, тем не менее, толпы туристов приезжают лично полюбоваться этим местом, а также расположенными в Жиздринском районе памятниками природы - лесами «Дубровский» и «Знаменская горка».

Координаты для навигатора: 53.635534, 34.541426

Местечко Курган

Следующее необычное место расположилось в Ферзиковском районе нашего региона. Стоит отметить, что местечко Курган считается по-настоящему загадочным не просто так.

Старожилы говорят, что часто здесь можно увидеть световые столбы, а здешние грибники пугают рассказами о том, что порой не замечали, как проходили мимо определенной дороги, объясняя это как телепортацию. Чудеса, да и только!

Это место прямо создано для тех, кто хочет почувствовать себя персонажами сериала «Странные дела». Приезжайте, посмотрите, вдруг получится?

Координаты для навигатора54.513511, 36.502273

Кольцовские пещеры

Пожалуй, почти все коренные калужане хоть краем уха слышали об этом месте, а кто-то даже ходил туда в турпоход. Но его историю знают совсем не многие.

Кольцовские пещеры расположены на левом берегу Оки неподалеку от села Кольцово Ферзиковского района. В конце ХIX века в этих пещерах добывали известняк.

По легенде, здесь когда-то простиралось подземелье графа Воронцова, который занимался колдовством. Согласно поверьям, он создал для своих целей лабиринт, где ставил различные опыты. Его лабораторию, однако, так и не удалось обнаружить.

И все же, странностей здесь хватает. По словам очевидцев, в одной из частей катакомб можно услышать голоса своих знакомых, находящихся в данный момент далеко, а также детский и женский плач.

А в ближней же части пещер можно найти много интересного, например, следы камнетесов и кристаллы. Это, пожалуй, одно из самых удивительных и популярных мест нашего края.

Чертово городище

Чертово городище – памятник природы регионального значения и, по совместительству, одно из самых загадочных мест Калужской области. Оно находится в Козельском районе возле города Сосенский.

Частенько Чертово городище посещают калужские и московские исследователи. По мнению некоторых из них, местные валуны использовались для языческих обрядов. Также одной из достопримечательностей является здешний пятигранный колодец.

По легенде, сам черт здесь сватался к дочери одного из крестьян. Отец девушки не стал отдавать свою дочь замуж просто так, поэтому поставил нечисти условие, что свадьба состоится только в том случае, если он сумеет построить замок за одну ночь. Однако к рассвету черт не закончил работу и бросил камни, которые должны были служить фундаментом. Теперь это место называют Чертовым городищем.

Данный природный памятник славится также уникальными растениями, сохранившимися еще с ледникового периода.

Координаты для навигатора: 54.076124, 36.037222

 Дорогие читатели, а какие таитсвенные и мистические места Калужской области знаете вы? Пишите в комментариях!

Ирина Моргунова
Опубликовано: 30.04.2021 10:30 4 2375
Тэги: общество туризм
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