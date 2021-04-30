ТОП-5 мистических мест Калужской области, из которых сильные мира сего черпают силы

В пятницу, 30 апреля, нас ждут длинные выходные. Напомним, что большая часть калужан не будут работать аж с 1 по 10 мая. Так чем занять себя в эти неожиданно свалившиеся на нас каникулы?

Понятно, что многие из калужан проведут их на даче, в деревне, или уедут в другие регионы или страны. Однако есть и другой, гораздо более захватывающий и неординарный путь.

Новость о майских каникулах затмила другую праздничую дату широко известную в узких кругах. В ночь на День труда, когда пролетарии крепко спят, готовя свои организмы к ударному отдыху, мистический мир уже вовсю куролесит, отмечая одно из главных своих празднеств - Вальпургиеву ночь.

И мы решили в преддверии этого события составить ТОП-5 самых мистических мест нашей области. За основу взяли данные, полученные после анализа поисковых запросов калужан на тему мистические места Калужской области.

К тому, же, согласитесь, некоторые решения наших властей иначе, чем воздействием на мозг потусторонних сил, и объяснить не получается. Потому в эти майские деньки было бы весьма занятным прогуляться по местам силы, из которых, может статься, сильные мира сего черпают вдохновение для своих инициатив.

Итак, представляем ТОП-5 самых мистических мест Калужской области согласно данным интернет-поиска калужан.

Село Никитское

В Медынском районе Калужской области, по словам местных жителей, расположилась самая настоящая аномальная зона. Село Никитское еще с 90-х годов прошлого века притягивает к себе любителей пощекотать себе нервы. Поговаривают, что там до сих пор живут ведьмы и знахари.

Но не только колдунами интересно данное поселение. Местные жители говорят, что здешний лес – проклят. Он находится на расстоянии 4-5 километров от деревни, но старожилы к нему на пушечный выстрел не подходят. Деревья там погнуты и даже трава не растет.

Известны и разные безумные истории грибников, повествующие о том, что над лесом летали красные шары и прочая нечисть.

Понятно, что большинство людей, которые побывали в этой деревне, никаких страшилок не видели. Но определенные странности тут все же есть. Например, в Сети имеются свидетельства туристов, которые во время визита сюда замечали за собой приступы подсознательного страха, а также странное поведение животных.

И даже, если никаких сюжетов для ужастиков вы там не найдете, зря время не потратите. Никитское – удивительно красиво место, где легко дать глазам отдохнуть от бесконечного асфальта и закрывающих горизонт домов.

Координаты для навигатора: 55.299578, 38.463956

Попов мост

Недалеко от поселка Улемь Жиздринского района на юго-западе Калужской области есть еще одно место, окутанное тайной. Попов мост построен на реке Песочной и считается по-настоящему мистическим местом.

Существует легенда, согласно которой сто лет назад по этому мосту на телеге ехал батюшка. Он увидел что-то в темноте, а его лошадь оступилась. Поп упал в реку и утонул. Понятно, что соновная версия ЧП - священнослужитель просто напился и упал в воду, но мистики уверены, что это проделки чертей.

И по сей день об этом месте ходят разные слухи. Те, кто проезжал по мосту, иногда рассказывают, что на нем глохнут моторы, а звери испытывают страх. Существует также история о местном жителе, которому в случайном попутчике причудился его покойный знакомый.

Многие местные жители считают, что Попов мост проклят ведьмой. И, тем не менее, толпы туристов приезжают лично полюбоваться этим местом, а также расположенными в Жиздринском районе памятниками природы - лесами «Дубровский» и «Знаменская горка».

Координаты для навигатора: 53.635534, 34.541426

Местечко Курган

Следующее необычное место расположилось в Ферзиковском районе нашего региона. Стоит отметить, что местечко Курган считается по-настоящему загадочным не просто так.

Старожилы говорят, что часто здесь можно увидеть световые столбы, а здешние грибники пугают рассказами о том, что порой не замечали, как проходили мимо определенной дороги, объясняя это как телепортацию. Чудеса, да и только!

Это место прямо создано для тех, кто хочет почувствовать себя персонажами сериала «Странные дела». Приезжайте, посмотрите, вдруг получится?

Координаты для навигатора: 54.513511, 36.502273

Кольцовские пещеры

Пожалуй, почти все коренные калужане хоть краем уха слышали об этом месте, а кто-то даже ходил туда в турпоход. Но его историю знают совсем не многие.

Кольцовские пещеры расположены на левом берегу Оки неподалеку от села Кольцово Ферзиковского района. В конце ХIX века в этих пещерах добывали известняк.

По легенде, здесь когда-то простиралось подземелье графа Воронцова, который занимался колдовством. Согласно поверьям, он создал для своих целей лабиринт, где ставил различные опыты. Его лабораторию, однако, так и не удалось обнаружить.

И все же, странностей здесь хватает. По словам очевидцев, в одной из частей катакомб можно услышать голоса своих знакомых, находящихся в данный момент далеко, а также детский и женский плач.

А в ближней же части пещер можно найти много интересного, например, следы камнетесов и кристаллы. Это, пожалуй, одно из самых удивительных и популярных мест нашего края.

Чертово городище

Чертово городище – памятник природы регионального значения и, по совместительству, одно из самых загадочных мест Калужской области. Оно находится в Козельском районе возле города Сосенский.

Частенько Чертово городище посещают калужские и московские исследователи. По мнению некоторых из них, местные валуны использовались для языческих обрядов. Также одной из достопримечательностей является здешний пятигранный колодец.

По легенде, сам черт здесь сватался к дочери одного из крестьян. Отец девушки не стал отдавать свою дочь замуж просто так, поэтому поставил нечисти условие, что свадьба состоится только в том случае, если он сумеет построить замок за одну ночь. Однако к рассвету черт не закончил работу и бросил камни, которые должны были служить фундаментом. Теперь это место называют Чертовым городищем.

Данный природный памятник славится также уникальными растениями, сохранившимися еще с ледникового периода.

Координаты для навигатора: 54.076124, 36.037222

Дорогие читатели, а какие таитсвенные и мистические места Калужской области знаете вы? Пишите в комментариях!