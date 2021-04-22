Прямой эфир Владислава Шапши: об уборке Калуги, сквере Волкова и справедливости для ветерана

В среду, 21 апреля, в социальных сетях глава региона Владислав Шапша ответил на вопросы калужан.

За прямым эфиром в онлайн-режиме следили около тысячи человек, среди которых был наш корреспондент.

Представляем обзор прямой линии главы региона.

​Инфраструктурные кредиты

В прямой эфир губернатор Владислав Шапша вышел из Представительства Правительства Калужской области в Москве. Губернатор находился в столице после послания Президента Федеральному собранию. Глава региона начал общение с калужанами, отметив особо важные для нашей области моменты в выступлении Владимира Путина.

- Отдельное внимание было уделено развитию внутреннего туризма и новых туристических кластеров. Были названы Боровск и Таруса — наши старинные города, которые, по сути дела, стали частью Золотого кольца России. Возможности новых инфраструктурных кредитов мы сможем направить на развитие этих городов и других исторических поселений Калужской области. Чтобы получить эти средства, были важно услышать от Президента, как регионы будут справляться со своими долгами, с коммерческими и некоммерческими.

Будут поддержаны те регионы, которые стремятся к самодостаточности. Конечно, помогут регионам реструктурировать коммерческие кредиты и перевести их на бюджет. А бюджетные - растянуть во времени. А те, кто справился с этим самостоятельно, эффективно и рачительно относился к ведению хозяйства, получат более широкий доступ к инфраструктурным кредитам на 15 лет, под очень низкий процент, - отметил Владислав Шапша. – Калужская область не имеет коммерческих кредитов. Те средства, которые были получены на борьбу с коронавирусом, были выделены в виде различных межбюджетных трансфертов. Общая сумма – почти 5 миллиардов рублей. Это очень ощутимая помощь на решение проблем с пандемией. По результатам 2021 года Калужская область войдет в число регионов с устойчивой и сбалансированной долговой системой и сможет иметь все возможности, чтобы получать инфраструктурные кредиты. Важно, что справедливость в отношении регионов, ведущих эффективное хозяйства, сегодня была обозначена и утверждена.

Губернатор предложил убирать город реагентами, а не песком

Песок и реагенты

Всего губернатору задали более 7000 вопросов. Например, жители Калуги в своих комментариях были возмущены плохой уборкой областной столицы. Многие были не довольны, что на улицах по-прежнему много песка. А при ветреной погоде по городу просто невозможно пройти.

- Уборка происходит. Не видеть этого невозможно. Я, как и вы, хожу пешком по улицам Калуги. Понимаю, что это работа очень серьезная и быстро ее не сделать. Коммунальные службы не бездействуют. Мы с вами также помогаем на субботниках убирать мусор, который сами же накидали за зиму, - сказал губернатор. – Конечно, использование песка существенно дешевле реагента. Но никто никогда не считал, в какую сумму нам обходится уборка этого же песка, промывка ливневых канализаций. Плюс вывоз снега зимой. Я попросил городскую управу Калуги сделать такой расчет. Может, нам и не нужно пользоваться песком, а необходимо перейти на более современные способы уборки города. И получить лучшие результаты гораздо быстрее.

В калужской спортивной школе "Космос" хоккеем занимаются 240 детей

Спорт и «Космос»

На этот раз пользователи не обошли стороной спортивную отрасль. Один из калужан пожаловался на непрофессионализм директора детско-юношеской школы «Космос» Николая Антохина. По словам жителя региона, дети массово бросают занятия хоккеем.

- Николай Антохин начала работать осенью прошлого года. Это небольшой срок. Насколько мне известно, массового оттока спортсменов нет. В начале учебного года было зачислено 233 хоккеиста. На 1 апреля этим видом спорта занимаются 240 детей. Как считают в профильном министерстве, результаты у воспитанников школы не ухудшились, - ответил на вопрос Владислав Шапша. - Я прошу министра спорта Эдуарда Сердюкова, если это нужно, помочь директору. Но и Николая Антохина попрошу более активно работать с родителями, общественностью. Рассказывать о том, что вы делаете, что вы планируете делать. Это даст свой результат.

Также губернатор отметил, что в сквере Волкова появится скейт-парк.

Родителей на выпускной в детские сады не пустят

Выпускные и ковид

Калужане также не довольны тем, что выпускные в детских садах в 2021 году пройдут без родителей. Они спросили главу региона, можно ли исправить эту ситуацию.

- Есть решение Роспотребнадзора, который такие нормы и требования установил до 2022 года. Конечно, хочется поприсутствовать на выпускном своего ребенка. Я родителей очень понимаю. Но стоит ли рисковать здоровьем детей, это большой вопрос. У нас и в театры, и в магазины дети в массовом порядке не ходят. Вопрос и проблему с коронавирусом еще никто не отменял. В садах детей много. И не только ваших. Поэтому давайте соблюдать санитарные нормы, которые определили специалисты.

В Калужской области до 2024 года построят 8 новых школ

Новые школы

Прямой эфир в социальных сетях губернатора Владислава Шапши продлился около часа. Один из вопросов, который задали главе региона, касался сроков строительства школы в микрорайоне Байконур.

- На данный момент начато строительство школы в микрорайоне Кубяка. Там люди очень ждут. В Калуге, пожалуй, в единственном городе всего региона, так много детей еще учатся во вторую смену. Сегодня мы ведем речь о необходимости строительства 8 школ в регионе до 2024 года. Чтобы проблему второй смены полностью решить, - сказал Владислав Шапша. - Что касается Калуги, то планируется построить школы на Байконуре, Тайфуне, Сиреневом бульваре. Во Мстихино учебное заведение будет рассчитано на 600 учеников. Остальные школы смогут принять более 1000 детей. Мы ведем переговоры с ВЭБ.РФ - государственной корпорации развития. Калужская область находится в первой очереди для начала работы с этой организацией. Все наши предложения будут сформулированы и переданы до начала мая. Первые решения примут летом. И мы начнем заключать соглашения с подрядчиками. Строительство школ начнется уже в 2022 году.

Ветеран Юрий Титаренко будет поставлен на жилищный учет

Права ветерана

Владислав Шапша также рассказал о судьбе жилья для инвалида войны. КП40 уже сообщал о ситуации, в которую попал 90-летний житель Калуги Юрий Степанович Титаренко. Его дочь в последние годы судится в различных областных и городских инстанциях. Губернатор прокомментировал эту ситуацию.

- 25 февраля 2020 года Юрию Степановичу в соответствии с решением областного суда было выдано удостоверение инвалида Великой Отечественной войны первой группы. Этот статус дает серьезные права на льготы. Возник вопрос о предоставлении жилья. Есть судебное решение 2021 года. Иск частично удовлетворен. Мы ждем его в печатном виде. В Калуге Юрия Степановича обязательно поставят на жилищный учет в качестве нуждающегося. И вопрос сразу начнет решаться, - сказал губернатор. - Я попрошу уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова помочь ветерану. Чтобы больше не было никаких препятствий.