Что известно о футболистках из Кондрово, которые рвут всех в ЦФО

Константин Коротков с женой Ольгой 12 лет назад, когда набирали первую группу футболисток, вряд ли могли подумать, что добьются всероссийского успеха. Сейчас их воспитанников уважают даже сборные школ олимпийского резерва из городов-миллиоников.

Уроженец Кондрово Константин Коротков смог организовать систему подготовки, которая даёт результат. Совсем недавно девушки из Дзержинского района вновь обыграли всех в финале ЦФО проекта «Мини-футбол в школу» и в конце апреля отправятся на финальные соревнования среди лучших школьных команд России.

Тренер, прославляющий Кондрово и Калужскую область, рассказал о секретах успеха в женском футболе.

Команда из Кондрово - победитель всероссийского турнира в Московской области

Путь к успеху

- Константин, как вы пришли в тренерскую профессию?

- Я окончил в Стерлитамаке колледж физической культуры и начал работать в Кондрово. 12 лет назад с появлением проекта «Мини-футбол в школу» мы создали секцию для девочек, которые хотят заниматься мини-футболом.

- Тяжело было привлечь детей на стартовые тренировки?

- Первые девочки, которые к нам пришли, были 1994-95 годов рождения. Они начинали заниматься, конечно, не с начальной школы. Поэтому успехов мы добивались только на уровне Калужской области. Чтобы быть конкурентоспособными в матчах с командами лучших школ России, надо начинать заниматься футболом с 6-7 лет.

- Со скольких лет сейчас вы начинаете тренировать девочек?

- Наша самая младшая команда составлена из детей 2013 года рождения. Девочки только пошли в школу. И сразу же попали к нам.

У нас есть небольшое преимущество по отношению к обычным спортивным отделениям. Ведь я тренирую детей в зале общеобразовательной школы. Поэтому забираю девочек с продленки, и мы сразу начинаем заниматься мини-футболом.

Мои воспитанницы, можно сказать, из спортивного зала не выходят. В хорошем смысле этого слова.

- Какие условия у вас для тренировок?

- Это наша главная боль. Мы тренируемся в маленьком спортивном зале школы. Его размеры - 13 на 18 метров. Очень много лет просим построить физкультурно-оздоровительный комплекс.

Недавно в Кондрово появился ледовый дворец. Около него обещают построить и для нас спортивный объект, чтобы мы могли тренироваться в хороших условиях.

- Как же вы тогда добиваетесь таких высоких результатов на всероссийском уровне?

- Нас спасают частые поездки на турниры. Стараемся играть как можно больше. Поэтому возможность выступать и даже тренироваться в хороших спортивных залах у девочек появляется.

- За чей счет такие частые поездки?

- Мы играли на турнирах в Белгороде, Волгограде, Беларуси, даже летали во Францию в 2018 году. У нас есть несколько районных предприятий, которые нам помогают. Не бросают девчонок.

На официальные турниры мы выезжаем за счёт спортивной школы Дзержинского района. Но все же основная финансовая нагрузка ложится на плечи родителей.

Кондровские девушки сдружились с французскими футболистками

Отношение к женскому мини-футболу

- Какие эмоции остались от поездки во Францию?

- Очень положительные впечатления. Во-первых, наши дети жили во французских семьях. Они общались с другими детьми. Некоторые девочки до сих пор переписываются с подругами из Франции. Так что удалось подружиться с иностранцами.

Во-вторых, мы всегда в поездках стараемся в свободное время показать максимальное количество достопримечательностей. Чтобы дети развивались не только в спорте, но и культурно. С краеведческой и патриотической точки зрения наши девчонки знают многое. Были в Брестской крепости, на Мамаевом кургане…

- Как кондровские родители отреагировали на то, что в городе появилась секция женского мини-футбола?

- Очень по-разному. Многие дети хотят у нас тренироваться, но родители их отдают на танцы. В Кондрово есть хороший коллектив, который собирает талантливых детей.

Но с каждым годом ситуация изменяется. Родители по-другому стали относиться к мини-футболу. Видят нашу работу, наши результаты. Поэтому детей у нас становится все больше.

- Ваша воспитанница Ксения Месяцева переехала из Кондрово в Санкт-Петербург. Две недели назад девушка выиграла первенство России в составе команды «Аврора». Серьезные профессиональные клубы и их школы обращают внимание на кондровских футболисток?

- В Калужской области нас хорошо знают, а в 2020 году мы попробовали поехать в Санкт-Петербург. Это был обычный коммерческий турнир. Как раз на таких соревнованиях талантливых девчонок и замечают. В итоге мы уступили только хозяевам площадки – одной из лучших команд страны. Заняли третье место.

Тренер из Санкт-Петербурга не поверил нам, что мы – простая школьная команда из Калужской области. Сказал, что такого просто не может быть. И сразу же предложил Ксении Месяцевой поступить в школу олимпийского резерва.

Им и несколько других наших девочек понравились, но не так много бюджетных мест в СШОР. Поэтому в Санкт-Петербурге пока просто следят за прогрессом других кондровских футболисток.

Команда из Кондрово со своим бессменным тренером Константином Коротковым

Мечты о сборной России

- О чем вы мечтаете в своей тренерской карьере?

- Удел таких маленьких городов, как Кондрово, - растить и отдавать воспитанников сильным клубам. Если наши девчонки попадут в сборную России, конечно, мы очень сильно порадуемся. Будем гордиться, что смогли их так воспитать, дать старт в жизни.

Конечно, хочется, чтобы в Кондрово появился хороший спортивный зал. Чтобы мы могли нормально организовывать тренировочный процесс. Тогда появится возможность участвовать во всероссийских соревнованиях совсем другого уровня.

Про финансирование мы также не можем забывать. Мне кажется, когда проделывается большая работа, когда виден результат, необходимо обязательно помогать таким командам, как наша.

- С девочками сложно работать? Наверное, есть свои нюансы, капризы?

- Мне с девочками даже больше нравится работать, чем с мальчиками. Потому что дети у нас уникальные. Некоторые наши девочки хорошо рисуют и играют на музыкальных инструментах.

Очень часто бывает, что в поездках люди смотрят на девчонок и даже не верят, что они футболистки. К ним как ни подойдешь, они постоянно читают, в руках вечно книги. Половина команды - отличницы.

- То есть успевают еще и хорошо учиться?

- У нас портреты трех воспитанниц висят на доске почета Дзержинского района. И не только потому, что у них большие успехи в футболе. Они и учатся хорошо.

- Отъезд Ксении Месяцевой – это же еще и дополнительная мотивация для других ваших воспитанниц. Они видят, что можно через футбол строить свое будущее?

- Конечно. У нас не каждая из девочек ставит себе цель стать профессиональной футболисткой. Многие пойдут другим путем. Тем более, что проблем с учебой у них нет.

Но есть воспитанницы, которые мечтают о большом футболе. Они видят пример Ксении Месяцевой и с удвоенной мотивацией продолжают тренироваться.