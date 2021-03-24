Кондровские футболистки выиграли всероссийский турнир

В городе Щелково завершились финальные соревнования Центрального федерального округа всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

За медали сражались 7 сборных девочек 2005-2007 годов рождения. Сильнейшей из них стала команда девочек Кондровской средней образовательной школы №3.

Анастасия Панкова из Калужской области была признана лучшим игроком турнира.

- Наша команда провела 6 матчей в Подмосковье. Не проиграли ни одной игры. Но и лёгкими матчи я назвать не могу. Соперники были достойными, особенно команды из Тверской и Воронежской областей, - рассказал тренер кондровских девушек Константин Коротков. - С 16 по 21 апреля будем принимать участие во всероссийском финале в Нижнем Новгороде. Задача минимум - войти в тройку. Но бороться будем за победу.

В 2020 году кондровская команда уже становилась победительницей всероссийского финала среди девочек 2006-2007 г.р. На прошлом турнире два игрока из Калужской области получили личные награды: Ксения Месяцева - лучший игрок, Софья Короткова - лучший игрок по версии спонсоров.