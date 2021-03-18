Как художник из Калуги попала на индийский праздник холи, медитировала в храме Лотоса и подружилась с брамином

Виктория Харченко на пленэре. Местные любили понаблюдать за ее работой.

Художник из Калуги Виктория ХАРЧЕНКО рассказала нам самое интересное о своих путешествиях.

- В Индии я была дважды, - рассказывает Виктория. - Это были пленэры, организованные Центром гуманитарных программ. Сначала нас привезли на курорт, который построил один индийский предприниматель. Рядом с ним – деревня, и можно было ходить туда гулять. В первый день все было очень пафосно. Нам дали телохранителей – крепких индийских ребят, которые даже наши этюдники носили, хотя в Индии не принято помогать женщинам. Потом мы уже сами ходили в деревню, никакой опасности там нет. Для местных увидеть белых людей – экзотика, они радуются, охотно фотографируются, приглашают в дом. Дома небольшие, рядом - покрытые пальмовыми листьями сарайчики. Гуляют худючие коровы, козочки, собаки, курицы. Их никто не кормит, что найдут, то и съедят. Коровы даже пакеты жуют. А собакам - мясоедам - в стране вегетарианцев вообще выжить сложно.

Поэтому мусор там выкидывают прямо на улицу: живность его съест.



Очень худой верблюд.



Слонам раскрашивают хоботы, и они от этого страдают, у них облезает кожа.

Ужасная еда

- Керамики в Индии нет. Едят они из металлической или пластиковой посуды. Пища - ужасная, очень острая. Но в жарком климате это оправдано, надо обеззараживать пищу. Много риса. И чего только из него не делают. Подробили рис, смешали с водой, и получилась довольно сухая, плоская лепешка – роти. Ни соленая, ни сладкая. Вот это можно есть. Все что к этому добавляется, острое. Пьют они сладкий чай, с молоком и со специями.

И богатые, и бедные женщины ходят в сари. Только у богатых оно более дорогое, расшитое вручную. Очень любят украшения, особенно золотые. Чем больше блестишь, тем лучше. Даже деревенские жители стараются вложить деньги в золотые вещи.

В Индии много цветов. Но в вазу их не ставят. Цветам отрывают головки и кладут в чашу с водой или вешают, как бусы. И продают так. А букетов женщинам не дарят.

Страшная традиция

- Женщина в Индии должна заниматься детьми и готовить обед. У них считается нормальным, если дама таскает тяжести, держит при ремонте таз с цементом, никто помогать ей не будет. А мужчина должен содержать семью. Изготовлением одежды, вышиванием сари, кстати, занимаются мужчины. Парикмахеры – тоже мужчины, стригут, бреют прямо на улице. Странное, конечно, отношение. Вот взять корову. Она – святая, ее нельзя убить, нельзя пинать, но ее и не кормят, просто отпускают гулять, и она, бедная, есть пакеты. И с женщиной так же. Она, с одной стороны - богиня дома, очага, мать, ей преклоняются. Но с другой стороны, эта богиня должна таскать цемент.

Женские божества в Индии - не отдельные существа, а спутницы верховных богов. Так и женщина – она спутница мужчины, должна жить для мужа, вдохновлять его на подвиги. Сама по себе, одна, она существовать не может. Отсюда и традиция сати - ритуального сожжения вдов. Когда умирает мужчина, женщина идет с ним на костер. Эту традицию официально отменили, но, говорят, что в глухих деревнях сати до сих пор существует. По их представлениям, порядочная женщина должна совершить этот обряд, даже если есть дети – о них позаботятся родственники. Если она этого не сделает, об нее будут ноги вытирать, потому что без мужчины она - никто. Все родственники ее проклянут, отвернутся, перестанут здороваться. И есть фонды, которые помогают вдовам, потому что они просто умирают от голода. Фонды собирают таких женщин, дают им работу, обычно шить одежду, кормят.

Мама с детьми. Женщины с детства любят украшения, чем больше. Тем лучше.

Девочки не нужны

- Сейчас в Индии численность мужчин и женщин примерно одинаковая. А раньше там существовал обычай - новорожденных девочек, появившихся на свет раньше наследника мужского пола, убивали. А когда появилось УЗИ, делали аборт. Потому что сыновья традиционно заботятся о престарелых родителях, а девочки уходят в семью мужа. И доубивались до того, что число женщин сильно сократилось.



Хотя девочек в Индии не любят, но они очень красивые.

Жениха для дочери выбирает семья. И он должен быть обеспечен. Сейчас они знакомятся в основном через сайты. Но это сайты именно для серьезных знакомств, для создания семьи. Там мужчины обязательно пишут, сколько они зарабатывают. И если у жениха низкий доход, он может остаться без невесты. Но, опять же, в городах, эта традиция уже уходит.

Разные касты

- У индийцев совершенно другая психология. Если у нас принято ставить цели: учеба, карьерный рост, там - колесо перерождений: в этой жизни ты не можешь поменять свой социальный статус, перейти из варны (касты) в варну. Следовательно, нечего и напрягаться. Поэтому нет конкуренции, по крайне мере не чувствуется, или же она есть в крупных городах, куда пришла цивилизация. И нет гиперответственности, например, за выброшенный на улицу мусор. Они живут с ощущением, что все это перемелется, река унесет грязь, то, что было 1000 лет назад, будет снова. Это танец бога, который все расставит по своим местам.

Касты у них исчезли в 1950 году, но в сознании населения они остались. В Индии существует четыре варны: высшая – брамины (священники), потом - кшатрии (из них часто избирались цари), вайшьи (торговцы, земледельцы) и шудры (слуги, ремесленники). И существуют неприкасаемые – это самый «низ», люди, занимающиеся «грязной» работой: уборкой мусора, туалетов, сжиганием тел. Сюда же относят и всех неиндийцев. Мы с вами бы относились к неприкасаемым. Махатма Ганди пытался отменить касты. Он взял на воспитание неприкасаемую девочку. Но это было так несвоевременно, есть версия, что за это его и убили - индийцы не простили, что он так себя осквернил.

Индийцы охотно позируют перед фотокамерами.

Существует и более мелкое разделение по родовой профессии - джати. Например, ты родился в семье, которая чистит уши, значит, ты шудра, которая чистит уши. Или ты шудра, которая ремонтирует обувь, или моет посуду... И это передается из поколения в поколение. Варна плюс джати, получается каста. Каст тысячи. Потому что ты можешь быть шудрой, которая чистит уши, а можешь вайшьи, которой чистят уши. Это разные касты. Вот мы – художники, относимся к ремесленникам, значит, мы шудры. Сейчас многие низшие касты поднялись. И даже современный индийский президент – из неприкасаемых. Но такая толерантность - показная. Они хоть и говорят, что у них каст нет, при общении это чувствуется. Например, приехал начальник посмотреть мероприятие. Как и у нас было много речей. Но как его встречали! Он приехал на дорогой машине, весь в золоте, в трениках, тапочках, с шикарной улыбкой. Понтовый такой! И женщин своих привез, они тоже все в золоте. И если у нас соблюдается с чиновниками дистанция, там этого нет. Он - хозяин, весь такой классный, похвалиться приехал. Ходит, показывает: это – мое, и это – мое. Все ему кланяются. И ничего зазорного он в этом не видит.



Индийские храмы и дворцы украшены резьбой по камню.

Всю жизнь с веревкой

- Высшая каста - брамины - с 7 лет должны носить веревочку, перекинутую через левое плечо. У меня друг - художник из семьи браминов. Мы познакомились на пленэре. Он носит такую веревочку, но ее не видно под одеждой. Это традиция. И существует посвящение - большой праздник, на который надо существенно потратиться. Все украшается, нанимается позолоченная колесница. Это огромные деньги для небогатой семьи. Но они будут есть один рис, а на праздник потратят последнее.

Эту священную веревочку человек может менять раз в определенное количество лет. Она постоянно должна быть на теле, поэтому они и моются с веревочкой, и спят. Когда ее меняют, сначала надевают новую, а потом снимают старую. Я спрашивала у друга, зачем он носит ее, раз под футболкой не видно. Он говорит: «Ну, как же! Кришна носил, Ганеша носил, они - брамины и я – брамин».

Сикх никогда не расстается с оружием. Он – воин.

Не расстаются с оружием

- Основная религия в Индии – индуизм. Но наряду с этим существуют другие религиозные течения: сикхи, джайны. Сикхи – прогрессивная религия, которая подняла женщину, ей разрешили вместе с мужчинами молиться в храме. Сикхи-мужчины носят тюрбаны и всегда должны при себе иметь оружие (короткий меч). Они даже боролись за право не расставаться с ним в самолете. Но, поскольку в салон проносить такую опасную вещь нельзя, они сдают меч в багаж, но при себе у них должно быть бутафорское оружие, которое определяет его как сикха, воина.

В храме сикхов я не была, а у джайнов была. В их храме очень весело. Там везде зеркала: на потолке, на стенах. В центре алтарь с божествами. А за ним нужно пройти. Там читается молитва и делается круг, ставятся арома-палочки. И когда идешь по этому зеркальному калейдоскопу, твое отражение и на потолке, и на стенах. Очень интересное ощущение. Все мерцает. Мне у джайнов очень понравилось.

В виде лотоса

- В Индии хорошо развита резьба по камню. Архитектура там очень красивая, изящная. Но есть и современные тенденции. В Дели построили храм Лотоса. Архитектор, который его проектировал, был вдохновлен Сиднейским оперным театром. Поэтому храм Лотоса его очень напоминает. Росписи и скульптуры там нет, просто стоят стульчики. В куполе - окно, сквозь него идет поток света. Я была там. Ощущения очень необычные. Ты заходишь – в храме тишина, телефоны просят отключить. Садишься на стул, 5 минут медитируешь и выходишь. Затем запускают следующую группу.



Очередь в храм Лотоса.

Очень забавно было стоять в очереди на пути к храму. Входить надо босиком. И подход выстлан циновками. А в очереди в основном индийцы. И вот все разулись, идут, и одна женщина взяла меня за бедра и толкает вперед, мол, быстрей давай. Личная дистанция у них гораздо меньше. Вообще, народ эмоциональный, открытый, с искренними улыбками. Все белые для них - британцы. Они не различают иностранцев. И так как у них было британское иго, немного заискивают перед туристами. Хотя должны были бы ненавидеть, но у них этого нет.

Подношения в храме.

На все есть предписание

- Города у них в основном белоснежные, но есть голубой город и розовой город. Джайпур, где я была, это розовый город. Одно время он был столицей Индии. По одной версии розовый - символ гостеприимства, по другой - это красивый цвет и угоден Шиве. В городе есть что-то из натурального розового камня, а есть покрашенное в розовый.

Раньше в Индии не было градостроительного плана, строили, как умели. Но Джайпур основан в ХVIII веке и спланирован уже по шастрам (это руководство по любому вопросу). Долгое время они ничего не записывали, все передавалось из уст в уста. Брамин передавал брамину. Но потом они все записали, и появились шастры, как и что надо делать. Например, есть шастры, как каждой касте играть свадьбу, как выбрать место для постройки, как спроектировать город.

Для Джайпура место выбирали по звездам. Они очень верят в гороскопы. Брамины знают астрологию, выбирают время верного решения.

В Джайпуре меня поразил Хава-Махал (Дворец Ветров) – пятиэтажный, ажурный, из розового камня. Махараджа построил его для своих жен. В 40-градусную жару дворец хорошо продувается, находиться там приятно. Жены махараджи могли выходить на балкон и с высоты наблюдать за всем происходящим. А недалеко от Джампура есть крепость-дворец Амбер, которую строили на протяжении двух столетий. Роскошный комплекс с садами, озером. Он стоит в окружении скал. Очень впечатляет!

На празднике Холи женщины хихикают и мажут щеки розовым.

А мужчины кидаются красками и танцуют.

Масленица по-индийски

- В Индии я попала на холи – это проводы зимы, встреча весны, как у нас Масленица. Этот праздник еще известен как фестиваль красок. На центральной площади города продается трава для костра, сушеные коровьи какашки – они тоже хорошо гореть будут. Их бусами продают. Женщины хихикают, мажут щечки розовым. Потом начинаются танцы, танцуют только мужчины, женщины пристойно себя ведут. Я вела себя непристойно, танцевала. К вечеру сложили огромный сноп, и смелые мотоциклисты, разогнавшись, подожгли его. Все происходило как-то по-доброму, трогательно и мило. Но на следующий день милота пропадает. Они выходят на улицу, бросаются красками, тут уже есть и алкоголь, хотя пьют они мало, алкоголь очень дорогой. Но стоит полиция, поэтому я чувствовала себя совершено безопасно.