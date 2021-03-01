Пловец-парадокс Максим Кузнецов - об армейских условиях, гнетущей атмосфере Афин и зарплатах в профессии

Плавание в Калужской области традиционно поставляет большое количество чемпионов. За последние три десятка лет в регионе воспитали множество мастеров спорта, чемпионов Европы и мира, участников и призеров Олимпийских игр. Но все же последние плавательные успехи в нашей области связаны с Обнинском. Здесь уже девять лет работает спортивная школа «Олимп». Про победы воспитанников калужского плавания многие уже забыли.

Хотя на развитие «Олимпа» работают многие выходцы из областной столицы. Директором СШОР является призер Олимпийских игр Станислав Лопухов. Еще один воспитанник школы «Юность» Максим Кузнецов уже долгие годы тренирует в «Олимпе». А начинал свой путь в плавании участник Олимпиады 2004 года не самым лучшим образом. Многократный чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы, победитель Универсиады Максим Кузнецов рассказал о своем пути к спортивному олимпу, ошибках и о развитии плавания в Калужской области.

Максим Кузнецов (слева) и четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Попов

Эстафета два раза по три месяца

- Максим, как ты пришел в калужский бассейн?

- Мой папа в конце 80-х отстоял большую очередь, чтобы записать меня в спортивную школу. Такие порядки тогда были. В 3-4 часа ночи он пришел, отстоял очередь, утром открылась школа. Меня записали к тренеру. Я 3 месяца отплавал в спортивной школе «Юность» в лягушатнике. Но после этого родителям сказали, что их сын плавать не будет. И меня отчислили в 8 лет. В душе я даже порадовался, что теперь буду играть только в футбол. Но через некоторое время родители сделали вторую попытку, записали меня на плавание вновь.

Я опять три месяца благополучно поплавал и дальше по большому блату попал к тренеру Сергею Кузьмину, с которым прошел в дальнейшем всю свою карьеру.

- Попасть к хорошему тренеру тогда было тяжело?

- Нет. Думаю, что я просто был очень «талантливым» молодым человеком. Меня никто не хотел брать.

Плавание – вид спорта достаточно монотонный. А меня больше всегда тянуло к игровым видам. До сих пор смотрю по телевизору футбол, баскетбол, волейбол. Конечно, за трансляциями плавания наблюдаю, но это издержки профессии. А, скажем, чемпионат мира по легкой атлетике мне совершенно не интересен.

- Когда пошли первые твои успехи?

- Мне было 10 лет. На контрольной тренировке я установил рекорд своей спортивной школы. Потом были соревнования. Я вновь побил рекорд на другой дистанции. Начал карабкаться наверх.

- Ты продолжал прогрессировать?

- В 1995 году мы поехали на всероссийские соревнования «Веселый дельфин» в Ижевск. Там я выступал будучи на год младше большинства участников. Выиграл бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем.

- Эта награда ведь сильно изменила твою жизнь?

- В один прекрасный день мы сидели в тренажерном зале «Юности». Подошел тренер Александр Иванович Ефимов, собрал нас всех. И сказал, что Максим Кузнецов получил вызов в юношескую сборную России на соревнования в Турции.

- Сам поверил в это?

- Не очень. Главное, что не поверили мои родители. Уже на следующее утро отец был в школе. Там ему действительно подтвердили, что я лечу в Турцию.

Максим Кузнецов с Заслуженными мастерами спорта Юрием Прилуковым (по центру) и Николаем Скворцовым (слева)

Грузинский тренер и киевское «Динамо»

- Это ведь была твоя первая поездка за границу?

- Да. Много интересного мы тогда увидели. В спортивном плане все вышло очень хорошо. Я выиграл 200-метровку вольным стилем, а на дистанции вдвое короче был третьим. Но мы чуть не попали в неприятную ситуацию. Сидели в гостинице, ждали автобус, чтобы отправиться на соревнования. При этом что-то обсуждали, иногда используя нецензурную лексику. Подошел мужчина, мы и с ним не очень культурно поговорили. Выяснилось, что это тренер сборной Грузии, и он отлично понимал по-русски. Хорошо, что дальше этой гостиницы история никуда не ушла.

- Плавание много времени стало занимать в твоей жизни?

- У меня был четкий распорядок дня. В 5 утра подъем, а в 10 вечера я уже спал. В принципе особо ничего в юношестве я не потерял. Меньше, наверное, мог позволить себе гулять, все-таки режим. Больше всего не нравилось, что не получалось посмотреть матчи Лиги чемпионов московского «Спартака» и киевского «Динамо». Игры начинались в 22.45. Как я себя ни настраивал, что сегодня точно посмотрю, обязательно вырубался около 10 вечера.

- Футбольные жертвы были не напрасны?

- Мои результаты в плавании улучшались. В 1997 году я выиграл два «золота» на первенстве России. Причем, победную 100-метровку баттерфляем плыл на соревнованиях впервые в жизни. Тогда надо было выбрать три дистанции. А помимо 400 и 1500 метров вольным стилем я ничего и не плавал. Тренеры сказали, чтобы заявлялся на 100 метров баттерфляем. В итоге выиграл эту дистанцию с рекордом соревнований.

- Ты же нетипичный пловец. Особенно для нашего времени. Плавал, по сути дела, только одну дистанцию.

- Да, я пловец-парадокс. Хорошие результаты были на 200 метров вольным стилем. На 100-метровке мог даже не попасть в полуфинал. Такая же история на 400. Вообще я начинал с более длинных дистанций. Но со временем они меня стали утомлять.

- Российское плавание на стыке веков находилось не в самом лучшем состоянии.

- Да, результаты у нашей сборной были не очень. Выступали на Олимпийских играх без золотых медалей. Но после моего прихода в сборную России ситуация стала улучшаться. Но это просто совпадение.

- На какой первый серьезный турнир ты отправился со взрослой сборной России?

- Чемпионат Европы в Берлине в 2002 году. В Германии я занял 10 место. Кстати, в этом году выиграл свой первый чемпионат России в 50-метровом бассейне.

- Ты ведь мог попасть на Олимпийские игры и в 2000 году. Была такая вероятность?

- В 2000 году я должен был выступать на первенстве Европы. Вместе с тренером мы строили всю подготовку именно к этим соревнованиям. Отборочный турнир на первенство Европы и Олимпиаду был в одном и том же месте. Но у меня даже и мыслей не было, что можно попасть на Игры в Сиднее. Я спокойно отобрался на первенство Европы, где показал результат, позволяющий плыть на Олимпиаде в эстафете 4 по 200 метров кролем. Но, к сожалению, не поехал в Австралию. Видимо, был еще молод и зелен.

- В 2002 году началось твое время в России на дистанции 200 метров вольным стилем. За три сезона ты выиграл три чемпионата страны, «серебро» чемпионата Европы. Это была лучшая форма в карьере?

- Результаты были на очень хорошем уровне. Удалось выиграть не только соревнования в своей стране, но и завоевать «серебро» на чемпионате Европы в Мадриде. Наверное, это было лучшее мое время в плавании.

Максим Кузнецов награждает пловцов на всероссийских соревнованиях

Свои болели против своих

- В 2004 году ты поехал в составе сборной России на Олимпийские игры в Афины. Что запомнилось тебе в Греции?

- Жили мы в олимпийской деревне. Конечно, на экскурсии никуда не ездили. Выступили, на следующий день улетели домой. Так что особых впечатлений от Греции у меня не осталось.

- Ты, как и вся сборная России, не очень удачно выступил на тех Играх.

- Вообще атмосфера вокруг сборной тогда была гнетущая. С самого первого дня в бассейне у нас не заладилось. Показалось, что когда я не самым лучшим образом выступил, на трибунах партнеры по сборной даже этому радовались. У них не получилось, хорошо, что и у других также не выходит показать хороший результат. Наверное, такую командную атмосферу я чувствовал только раз в жизни, на Олимпийских играх в Афинах.

- Через два года после Игр в возрасте 25 лет ты завязал с плаванием. Что случилось?

- В феврале 2007 года я не смог отобраться на чемпионат мира и выпал из обоймы сборной России. Не стал ездить с национальной командой на тренировочные сборы. Достаточно быстро пропала и мотивация. Кстати, чемпионат мира по хоккею в Москве также «помог». Смотрел его, не ходил на тренировки и очень быстро растерял остатки формы. В сентябре 2007 года сделал попытку вернуться. К январю даже стали появляться кое-какие проблески результатов, но неудачный чемпионат России в Санкт-Петербурге «убил» во мне остатки желания плавать. Отбираться в Пекин даже не поехал, понимал, что ловить абсолютно нечего. Тихо и спокойно в апреле 2008 года меня проводили из большого спорта в родной «Юности».

Олимпиаду в Пекине смотрел со слезами. Я уже работал инструктором фитнес-клуба в Москве. Моя эстафета 4 по 200 метров стала серебряной. Отобраться в команду, находясь в своих рабочих кондициях, было вполне реально. Так что мог быть призером Олимпийских игр. Но получилось так, как получилось. То, к чему, по сути дела, стремился все годы, сам же своими руками, ногами, но по большей части головой, я упустил.

Время не вернуть, нынешнюю голову тогда себе не поставить. Сожаление присутствует, но теперь пытаюсь передать этот печальный опыт детям, чтобы они учились на моих ошибках.

Максим Кузнецов со своим напарником Василием Рудаковым

Ни о чем не жалею

- Что ты делал после завершения плавательной карьеры?

- Больше пяти лет я был далек от спорта. Работал торговым представителем на алкоголе. Был один период в жизни, когда несколько месяцев трудился в спортивной школе «Труд», обучал людей плаванию по абонементам. Но это был лишь небольшой эпизод из тех пяти лет.

- Как ты вернулся в плавание?

- Я не следил за спортом в Калужской области. Но один мой друг однажды позвонил мне и буквально заставил оставить на электронной почте свое резюме. Тогда только открывалась спортивная школа «Олимп» в Обнинске.

- И тебя сразу взяли на работу?

- Раздался звонок. Я не узнал, кто на другом конце «провода». Немного поговорили о моем желании работать в спортивной школе. И только в конце узнал, что звонил директор школы «Олимп», призер Олимпийских игр Станислав Лопухов.

- Вы же со Станислав Юрьевичем из одной спортивной школы. В «Юности» вместе плавали?

- Да, конечно. Мы были знакомы. Общались по возможности. Однажды он у меня спросил, сколько сейчас зарабатывают пловцы. Я ему назвал сумму. Он сказал, если бы нам платили такие деньги, мы бы были чемпионами мира и олимпийских игр.

- Кстати, в плавании удалось заработать денег, получить квартиру?

- Я никогда не просил у Калужской области улучшения моих жилищных условий. А зарабатывали мы нормально по тем временам. Но если сейчас мне назовут зарплату действующих пловцов, то я им тоже скажу, что за такие деньги мы бы были чемпионами мира. Просто времена меняются, зарплаты у спортсменов растут.

- Можешь сравнить условия, в которых ты тренировался, и нынешние?

- У нас их вообще не было. Я пришел работать в обнинскую спортивную школу «Олимп» в 2012 году. Нас директор отправил на курсы повышения квалификации на базе КГУ. Просидели послушали теорию. А на практику отправили в «Юность». После завершения карьеры я там не был лет пять точно. Зашел туда и подумал, в каких же ужаснейших условиях мы тренировались. Все было «убито». Потом уже «Юность» отремонтировали, сейчас это нормальный бассейн.

- Какая-то жесть и на соревнованиях творилась?

- Да, условия были армейские. Поехали на первенство ЦФО в Рязань в 1999 году. Поселили нас в общежитие. В комнате была температура гораздо ниже нуля. Наверное, в первый и последний раз я спал в одежде, в ботинках. Нынешним молодым спортсменам такое и не снилось.

- Ты все-таки начал работать в 2012 году в Обнинске. При этом жил в Калуге. Каждый день приходится ездить в другой город на работу?

- Да. Но меня это сильно не напрягает. Мы ведь работаем в тандеме с моим старым товарищем Василием Рудаковым. Так что за рулем меняем друг друга.

- С детьми сразу нашли контакт?

- В первые годы существования «Олимпа» был настоящий плавательный бум в Обнинске. Очень много детей к нам приводили. Была возможность сделать отбор самых талантливых пловцов. Поэтому и результаты быстро появились у моих воспитанников.

- Кто первый порадовал своим прогрессом?

- Юлия Коваль. Она первой из нашей группы получила звание Мастера спорта. Юля стала победительницей «Веселого дельфина», на следующий год выиграла многоборье. До этого только Сергею Фесикову удавалось достичь такого результата. Потом были победы на разных всероссийских соревнованиях, Юля вошла в список сборной России. К сожалению, начало этого сезона у нее откровенно не задалось. Набрав неплохую форму к финалу Кубка России в октябре 2020 года, она была вынуждена сесть на ковидный карантин на две недели. Потом сама сдала положительные тесты и в итоге пропустила почти два месяца. Но она девочка упертая, и мы не сомневаемся, что вернется к своим высоким результатам.

Еще один наш воспитанник Артём Лаврухин в феврале 2021 года занял второе место на своих первых всероссийских соревнованиях. Также сейчас показывают достаточно неплохие секунды Рома Береснев, Вика Макарова, Дима Лаздин, Вова Башун. Причем, Рома и Вика уже попадают в списки сборной команды России. Есть достаточно талантливые дети и более младшего возраста, на которых мы надеемся и в которых верим.

Особняком стоит Полина Трифонова, очень талантливая девочка, Пришла в бассейн достаточно поздно, но быстро стала показывать прекрасные результаты. В 2016 году выиграла всероссийскую Спартакиаду учащихся, но, к сожалению, тяга к учебе в Обнинской гимназии пересилила, и Полина закончила, по сути, так и не начав.

- Насколько много желающих заниматься плаванием в Обнинске?

- Тут созданы шикарные условия. Но привлекать детей в спорт все равно тяжело. Каждый родитель стремится дать своему ребёнку лучшее образование, и с первого класса начинается гонка. Ребенок пошёл в школу, у него уже обязательно есть репетитор по английскому, куча разных кружков и, как правило, ещё пара секций. В пятом классе в Обнинске родители стараются устроить своего ребенка в гимназию. Другие варианты даже не рассматриваются, ведь не за горами ОГЭ, ЕГЭ и поступление в лучшие вузы страны. В итоге, имея шикарную базу спортивной школы «Олимп», мы значительно уступаем ведущим российским центрам плавания во взаимодействии с образованием. Поставить на поток воспитание высококлассных спортсменов для нас будет весьма проблематично. Из-за этого не один условный Лопухов, Скворцов, Фесиков, Вековищев прошел мимо спорткомплекса

- Сейчас ты продолжаешь тренировать детей в Обнинске. При этом с женой воспитываешь двух сыновей в Калуге. Старший, кстати, показывает хорошие результаты в плавании. Сейчас о чем-то жалеешь в своей жизни?

- Отматывая назад свою карьеру, многое бы изменил в ней. Но я не жалею. Ведь в итоге мой главный приз - прекрасная жена и двое чудесных сыновей, Фёдор и Макар.