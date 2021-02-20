В Калуге раз в месяц будут проходить крупные всероссийские соревнования

В октябре 2020 года в Калужской области был назначен новый министр спорта. Им стал Олег Сердюков.

Чиновник ранее 10 лет руководил управлением физической культуры и спорта Белгорода, а его последним местом работы было министерство спорта России. Спустя 4 месяца после назначения мы пообщались с главным по спорту в регионе и узнали, как калужский спорт будет развиваться в ближайшие годы.

О себе

- Олег Эдуардович, откуда вы родом?

- Я родился в городе Конотоп Сумской области. Но уже в три года семья переехала в Белгород. Там прошла вся моя сознательная жизнь.

Семья у нас была спортивная. Мой отец – Заслуженный работник физической культуры. А бабушка являлась мастером спорта по баскетболу и спортивной гимнастике.

- В волейболе на какой позиции вы играли, в каких командах?

- Занимаясь волейболом, я выполнил норматив первого разряда. В те времена амплуа волейболистов по-другому назывались, но если сказать по-современному, то выступал на позиции доигровщика. С командой своей спортивной школы мы два раза участвовали в финалах первенства России.

Однажды нам немного не хватило, чтобы попасть в четверку сильнейших коллективов страны.

- Как складывался ваш путь к должности начальника управления спорта и физической культуры Белгородской области?

- Даже не предполагал, что так сложится моя судьба. До государственной службы я 9 лет работал в волейбольном клубе «Белогорье». Мы в то время первыми в России стали развивать пляжный волейбол на профессиональном уровне. Я организовывал работу по подготовке сборных команд России по пляжному волейболу к международным соревнованиям, включая Олимпийские игры в Пекине. Женская команда Наталья Урядова – Александра Ширяева в 2006 году стали чемпионками Европы, а мужская - Дмитрий Барсук – Игорь Колодинский в 2007 году серебряными призерами чемпионата мира.

В 2009 году должность начальника управления физической культуры и спорта Белгородской области оказалась вакантной. Посоветовавшись с президентом волейбольного клуба «Белогорье» Геннадием Шипулиным, принял решение продолжить работу на государственной службе. Но сразу попал в абсолютно другой мир.

Я ведь был всю жизнь в спорте: сначала играл, потом в вузе преподавал, работал в волейбольном клубе. Думал, что все знаю, разберусь на новом месте за три месяца. Но адаптация к новой работе была намного сложнее и дольше.

- За долгие годы вы научились не обращать внимание на критику? Ведь она будет преследовать, даже, если вы идеально выполняете свою работу.

- Негативная информация тоже полезна. Если люди недовольны, значит, надо изучать проблему и решать ее.

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О своем хозяйстве

- Насколько легко вы согласились на приглашение возглавить министерство спорта Калужской области?

- Это для меня был новый вызов. Мне интересно его принять. Я получил мотивацию и постараюсь поднять свою работу и деятельность министерства спорта на новый уровень.

- Какие главные задачи ставите для себя на нынешней должности? В работе министерства все направления важны: массовый спорт, адаптивный, профессиональный. На что лично вы хотите сделать особый акцент?

- В первую очередь необходимо создать условия для максимального вовлечения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом жителей Калужской области всех возрастов.

Кроме этого, есть большое желание выстроить систему подготовки спортивного резерва в Калужской области. Прежде всего, конечно, в базовых олимпийских видах спорта. Это даст результат для нашего региона на долгие годы.

Да, можно приглашать высококлассных спортсменов из других регионов. Но под этим подходом нет никакого фундамента. Надо создать самовоспроизводящую систему, которая будет надежно работать на благо спорта в Калужской области.

- Первые месяцы на новой должности вы посвятили знакомству со спортивным хозяйством. Как можете оценить его состояние?

- Побывав в подавляющем большинстве муниципальных образований, могу сказать, что спортивная инфраструктура в Калужской области развита выше среднего российского уровня. Но она все равно еще далека от идеала.

Будем работать в этом направлении. Сейчас я вижу, что в регионе не хватает как минимум шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и двух бассейнов.

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О волейболе

- Флагман белгородского спорта – волейбольный клуб «Белогорье». Команда, которая находится на стыке массового спорта и профессионального. Как вы участвовали в жизни «Белогорья» и влияли на политику клуба?

- Я работал в клубе с 2000 года. Занимал должности руководителя комплексной научной группы и вице-президента. Мы анализировали игры и тренировки. Я приглашал ведущих спортивных психологов, тестировали всех игроков. Анализировали психологические качества волейболистов, создавали некую модель, которую в дальнейшем использовали для отбора молодых игроков. Эта работа очень интересная и нужная.

В «Белогорье» мы долгие годы выстраивали клубную систему, которая давала великолепный результат. Я мечтаю и в Калужской области проделать такую работу, только на еще более высоком уровне.

- Волейбол – для Калужской области тоже традиционно сильный вид спорта . Олимпийский чемпион Александр Савин, призер Игр Ярослав Антонов – наше славное прошлое. Олег Стояновский, Артем Ярзуткин, Мария Бочарова, Мария Воронина – перспективное настоящее, воспитанники клуба «Обнинск». Как будет развиваться классический и пляжный волейбол в нашем регионе?

- В этом виде спорта есть хорошие результаты. Особенно в секторе пляжном волейболе. В Обнинске выстроена эффективная работа по поиску, отбору талантов, их подготовки и выведению на самый высокий уровень.

У клуба есть желание тиражировать этот успешный опыт на классический волейбол. Министерство спорта окажет поддержку клубу и областной федерации волейбола. При этом надо сделать акцент на повышение эффективности деятельности тренеров, которые работают в Калужской области. Мы должны не пропустить ни одного талантливого ребенка, обеспечить качественную подготовку на начальном уровне и передать в волейбольный клуб «Обнинск».

В интернате спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной уже сейчас проживают и обучаются представители различных видов спорта.

- Расскажите о планах выступления волейбольного клуба «Обнинск» в Высшей лиге «Б» в сезоне 2020/2021. Команда действительно будет играть домашние матчи в Калуге?

- У нас, действительно, есть такие планы. Надеюсь, что они будут реализованы. Новый Дворец спорта в Калуге достаточно многофункциональный и универсальный. На трехтысячной арене можно проводить соревнования по различным видам. В том числе и по волейболу.

- Как человек, хорошо знакомый с волейболом, конечно, понимаете, что без спонсорских вложений подобные проекты обречены на провал. Как привлечь партнеров к футбольным и волейбольным клубам?

- Бюджетное финансирование должно быть минимизировано по отношению к профессиональным клубам. Министерство спорта, прежде всего, должно помогать спортивным школам. Остальные расходы профессиональные клубы должны компенсировать за счет привлечения внебюджетныех средств.

Мы со своей стороны, конечно, создадим условия, чтобы спонсорам было интересно помогать нашим клубам. Думаю, появление Дворца спорта в Калуге – это хороший фундамент для привлечения партнеров. Ведь они будут понимать, что их увидит большое количество людей, в том числе и по телевидению.

- Для волейбольного клуба «Обнинск» такие партнеры уже есть?

- Исходя из слов председателя федерации волейбола Калужской области Василия Ярзуткина, уже сейчас у «Обнинска» есть бюджет для участия в Высшей лиге «А».

Будем надеяться, что при успешной игре и большом количестве болельщиков на матчах партнеров у волейбольного клуба из наукограда станет еще больше.

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О других видах спорта

- В Калужской области существуют традиционные виды спорта. Начнем с футбола. Тысячи детей тренируются в Калужской области. В регионе есть два профессиональных футбольных клуба. Каким видите будущее самого популярного вида спорта в нашем регионе в ближайшие 3-5 лет?

- В ближайшие годы мы должны прийти к тому, что не менее половины игроков основных составов футбольного клуба «Калуга» и «Квант» должны быть воспитанниками местных спортивных школ. Это сделать непросто. Но задача такая стоит. Тогда и на стадионы люди пойдут. Это очень важно.

После появления футбольного манежа центр калужского футбола может переместиться из Анненок в район тренировочной базы «Спутник». Там есть прекрасные условия, которые мы получили к чемпионату мира.

- Легкая атлетика также воспитала в Калужской области олимпийского чемпиона Михаила Линге, медалисток игр Олесю Зыкину и Юлию Табакову. Но сейчас этот вид спорта в Калужской области в упадке. В 2021 году уже прошли несколько первенств России по разным возрастам. Завершился зимний чемпионат России. У Калужской области не то что медалей нет, даже участников этих соревнований можно по пальцам посчитать. Как выходить из этой ситуации и возрождать калужскую легкую атлетику?

- Действительно, хотелось бы, чтобы результаты были лучше. В 2020 году у нас был победитель первенства России. Но надо работать с тренерскими кадрами, заниматься омоложением. И, конечно, вопрос рекламы спорта тоже остро стоит. Тут нам нужна будет помощь профессионалов.

В любом случае, будем поднимать это направление, чтобы и легкая атлетика становилась у калужан более популярной.

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О ближайшем будущем

- 2021 год станет знаковым для калужского спорта. В областной столице появится Дворец спорта с ледовой ареной, олимпийским бассейном, многофункциональным залом. Как будет функционировать этот знаковый объект? Появится ли новая спортивная школа или мощностями Дворца спорта будут пользоваться уже существующие учебные заведения?

- Считаю, что создавать новую спортивную школу нет необходимости. Спортсмены из действующих учебных учреждений получат возможность тренироваться в новых улучшенных условиях. Пловцы займут бассейн и зал для сухого плавания, фигуристы и хоккеисты – ледовую арену. В универсальном зале планируется проведения соревнований по различным видам спорта.

В новом Дворце спорта планируем ежемесячно проводить Всероссийские соревнования, а еженедельно – областные.

Все турниры должны проводиться красиво, так, чтобы они запоминались. Люди хотят видеть хорошую картинку, это также буде хорошей формой пропаганды спорта и здорового образа жизни.

- Дворец спорта будет также использоваться и для коммерческих групп. Каким вы видите соотношение платных и бесплатных услуг для населения?

- С 14.00 до 20.00 у нас будут тренироваться бесплатно воспитанники городских и областных спортивных школ. А все остальное время мы будем предоставлять всем желающим на определенных условиях. Продолжим работу с калужскими организациями и предприятиями, чтобы наши жители имели возможность заниматься физической культурой в комфортных условиях.

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- Второй 50-метровый бассейн для Калужской области явно станет не лишним. Но спортсмены калужских областных школ «Юность» и «Труд» уже долгие годы не показывают высоких результатов. Наверное, за последние лет 20 подготовлены с десяток мастеров спорта. Будете ли усиливать тренерские позиции в «Юности» и «Труде»?

- Министерство спорта сейчас обсуждает вопрос с руководством школ «Юность» и «Труд» по обучению тренерского состава. В первую очередь молодых специалистов. Обучение будет проходить на базе спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». Специалисты передадут свой опыт калужским коллегам.

- То есть тренеров из других регионов не будет?

- Нам точно нужен хороший специалист по прыжкам в воду. Я уже встречался с руководителем федерации этого вида спорта. Будем привлекать хорошего тренера, который 100 процентов даст результат.

- Как вы оцениваете уровень зарплат в спортивной отрасли Калужской области? Нужна ли какая-то дополнительная поддержка для тренеров? Особенно для молодых специалистов?

- Зарплата у наших тренеров соответствует средней по стране в спортивной отрасли. Но, как вы знаете, денег много не бывает. Их всегда мало. Надо помогать молодым специалистам, которые только приходят в профессию. Им нужно минимум 5 лет, чтобы воспитать достойных спортсменов.

В это время мы теряем хороших тренеров, которые не могут ждать, пока зарплата станет достойной. Это проблема не области, а всей страны, но в целом здесь ситуация с мотивированием тренеров лучше, чем во многих других регионах.

- Хотелось бы узнать ваше мнение по вопросу включения в систему образования на экспериментальной основе в младших классах урока плавания. Будет ли эта программа поддержана в Калужской области?

- В декабре 2020 года министерство спорта и министерство образования и науки Калужской области утвердили программу «Плавание для всех». Там, где есть бассейны, в рамках урока физкультуры детей будут учить держаться на воде. Чтобы они умели плавать. Эти занятия начнутся с нового учебного года. А до этого времени запланировано обучение учителей физкультуры и инструкторов бассейнов.

- Как министерство и вы лично готовы дальше взаимодействовать со спортивной общественностью региона, с федерациями. Если у людей есть идеи или проблемы, куда им обращаться?

- Я поставил задачу, чтобы сотрудники министерства присутствовали на собраниях и заседаниях руководящих органов аккредитованных в нашей области спортивных федераций. Мы призываем, чтобы они объединяли в себе максимальное число людей, заинтересованных в развитии того или иного вида спорта. Все вопросы надо решать коллегиально.

У нас в планах есть создание некоей интернет-площадки, где можно будет обсуждать спортивные вопросы региона. Чтобы любой человек мог высказать свое мнение и предложение. Для спорта это будет очень полезно.