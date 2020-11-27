Новогодний бум: загородные дома на Новый год в Калужской области сданы подчистую

В конце ноября в Москве неожиданно возник ажиотажный спрос на аренду загородных коттеджей в новогодние праздники.

В начале месяца ничто не предвещало такого развития событий. Сидеть с семьями по дачам людям надоело, и многие рассчитывали от души повеселиться на корпоративах, встретить Новый год в большой шумной компании. Но потом стало известно о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса.

В столице отменили праздничные гуляния и запретили корпоративы, а рестораны и развлекательные заведения в новогоднюю ночь закроют. И вот, москвичи бросились наперегонки снимать все, что сдается: от элитных коттеджей до скромных дачных домиков. Цены на аренду взлетели, как минимум, вдвое. Такого бума столичные риэлторы не припомнят, пишет «Комсомольская правда».

Мы задались вопросом, а что же творится у нас? Калуга в этом году – новогодняя столица России. Уже есть афиша праздничных мероприятий, а местные отели готовятся встретить гостей со всей страны, прежде всего, конечно, из Москвы и соседних областей.

Как повлияли новогодние планы и коронавирусные ограничения на рынок аренды загородной недвижимости в нашем регионе?

- В Калужской области достаточно развит рынок аренды загородных домов в Боровском, Жуковском и Тарусском районе, и там большинство объектов сдано еще летом. В основном, конечно, москвичам, - прокомментировал ситуацию главный редактор журнала Kalugahouse Кирилл ГУСЕВ. - В пригороде Калуги выбрать почти не из чего, а спрос в этом году высокий. Ценовой ориентир — около 50 тысяч рублей за 2-3 дня на природе со всеми удобствами, однако все популярные базы отдыха и гостевые дома сданы как минимум месяц назад.

- Можно ли сейчас найти хоть сколько-нибудь подходящий вариант для встречи Нового года за умеренную цену?

- Как я уже сказал, все загородное жилье снято давно и плотно. Сейчас могут проскакивать единичные варианты с какими-то нюансами, и это скорее будут квартиры, чем дома.

Я бы посоветовал поискать обычную, только не самую дешевую квартиру где-нибудь в Кошелеве - там попадаются варианты с хорошей отделкой. И снять ее на месяц — с учетом встречи Нового года. Желательно, конечно, обговорить этот момент с арендодателем и заключить срочный договор, в котором прописать неустойку, если хозяин в последний момент от сдачи откажется.

- Зачем же снимать квартиру на целый месяц?

- Дело в том, что даже «по-студенчески» арендовать квартиру, чтобы отпраздновать Новый год в компании, будет сложно. Поэтому вместо краткосрочной можно воспользоваться долгосрочной арендой, искать квартиру не на сутки, а на месяц — по деньгам выйдет примерно так же.

- А простой дачный домик с печкой, пусть даже с удобствами во дворе, реально найти?

- Дачу лучше искать по знакомым. Все, что хотели сдавать, уже сдали.

Мы также проверили популярные сайты с объявлениями. Дом в Калуге и окрестностях на Новый год уже не найти.

А где вы будете праздновать Новый год? Расскажите в комментариях!