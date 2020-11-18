100 лет со дня рождения Константина Бескова: калужанин рассказал о работе с великим тренером

18 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения великого тренера Константина Ивановича Бескова. В 2020 году случился еще один юбилей: ровно 25 лет победы московского «Динамо» в Кубке России по футболу. Эти два факта объединяют только одного калужанина. Полузащитник Виталий Сафронов начал свой путь в «Заре», после чего ему повезло поработать под руководством великого Константина Бескова в «Асмарале». Главного успеха в карьере калужский атакующий полузащитник добился летом 1995 года. Тогда столичная команда стала обладателем Кубка страны под руководством Константина Бескова.

В день 100-летия гения тренерской мысли «Калужский перекресток» встретился с Виталием Сафроновом, который поделился своими воспоминаниями о годах работы с Бесковым и победе в памятном матче в «Лужниках».

- Виталий, ты совсем в юном возрасте уехал из Калуги. Уже в 17 лет попрощался с «Зарей» и отправился в московский «Асмарал». Кто помог перебраться в столицу?

- Калужскую «Зарю» признали банкротом. Практически все ребята из той команды разъехались. Благодаря большой помощи Юрия Петровича Игнатова, который лично знал Константина Бескова, я попал на просмотр в «Асмарал».

- Какие эмоции испытывал при переходе в московский клуб из Калуги?

- Главное, что я очень хотел играть в футбол. Когда получил официальное приглашение от Константина Ивановича, думать уже не приходилось. Только вперед, учиться играть в футбол.

- Помнишь первое знакомство с Бесковым?

- Конечно помню. Мы приехали на базу, была тренировка, потом двухсторонняя игра. После этого отправился домой, в Калугу. Через неделю раздался звонок. Собрал вещи и уехал в Москву. Вскоре мы отправились на сборы в Кисловодск.

Константин Бесков дает указания Виталию Сафронову

- У тебя были какие-то личные разговоры с Бесковым?

- Константин Иванович особо один на один не любил общаться с футболистами. Но каждый день на теоретических занятиях тренер объяснял каждому игроку, на какой позиции и как действовать.

- В 1991 году было много нового. Новая страна, новый чемпионат, новый клуб «Асмарал» в Высшей лиге. Какие воспоминания остались от московской команды?

- В «Асмарале» были собраны звезды советского футбола. Чего стоит только Юрий Гаврилов. Даже мечтать о таком не мог. Я в советское время болел за «Спартак», с удовольствием смотрел, как играют Черенков, Гаврилов. А тут оказался в одной команде с таким легендарным футболистом. Да еще и под руководством великого тренера.

- Ты ведь приехал в 17 лет из Калуги в Высшую лигу. Первое время ветераны сильно «пихали»?

- Не сказал бы. Если ты работаешь в полную силу, пашешь на тренировках, то к тебе соответствующим образом относятся и другие футболисты, в том числе ветераны.

- Какие основные качества ты отметишь у тренера Константина Бескова?

- Во-первых, этому человеку я очень обязан. Попал к Константину Ивановичу в нужном возрасте. Благодаря этому великому тренеру я все-таки смог поиграть 10 лет в Высшей лиге. Был бы другой наставник, который учит играть в «бей-беги», неизвестно, что из меня бы вышло. Бесков мне рассказал и показал, как на футбольном поле надо открываться, куда надо двигаться, куда отдавать передачи.

- Как вел себя Константин Иванович на тренировках?

- Он никогда не повышал голос. Всегда объяснял все спокойно, но очень доходчиво. А на тренировках хватало одного его взгляда. Сделаешь неточную передачу или примешь мяч так, что он подпрыгнет - беда. Для Бескова это был просто кошмар.

- А на разборах были какие-то интересные моменты?

- Были. Смотрели матч сборной Бразилии. На поле трехкратные чемпионы мира. А Бесков сокрушался, во что они играют, что так играть нельзя. Для Константина Ивановича авторитетов не было. Он всегда стремился к идеалу. Старался и нашу игру довести до совершенства.

- На сборах у Бескова были сильные нагрузки?

- Конечно, и беговая работа присутствовала. Но в основном все упражнения были через мяч. Но, я никогда не забуду, каждую неделю у нас шли «максималки». Константин Иванович всегда давал эти самые тяжелые тренировки после выходного дня. Поэтому после игры никто себе не мог дать возможности расслабиться. Потому что все прекрасно понимали, что на следующий день будет очень тяжелая работа.

- Были еще какие-то интересные истории, связанные с легендарным тренером?

- Командный автобус уже отправлялся. Один из футболистов в последнюю секунды забежал в дверь, выдохнул. И, видимо, Бесков почувствовал, что игрок накануне хорошо отдохнул. Сразу же футболист был отчислен из команды. И это случилось бы с любым, разницы не было – ветеран или молодой игрок.

- В 1995 году ты перешел в московское «Динамо». А ведь говорил, что нравилась игра московского «Спартака».

- Для меня было главным, что приглашает Константин Иванович в команду. Тем более, он проповедовал техничный футбол, который я любил.

- К тому моменту ты уже четыре года прожил в Москве. Поймал ритм жизни мегаполиса?

- К Москве вообще сложно приспособиться. А у меня для этого не было никакого времени. Две тренировки каждый день, тактический разбор. Мы иногда месяцами не выезжали в Москву. Дополнительно тренировались постоянно.

- То есть вопрос звездности перед тобой не стоял?

- Нет, конечно. Тогда какой смысл был вообще идти в футбол. Это твоя работа, которой ты должен отдавать все свои силы.

- Помнишь свою первую зарплату в «Асмарале»?

- Помню. 100 долларов. Получил за ничью премиальные. Смотрел на них как на картину Рембрандта.

- За 10 лет, которые ты провел в Высшей лиге, кто был для тебя самым неудобным защитником?

- Сложно сказать. В те времена и «Алания» здорово играла, сильным был волгоградский «Ротор». Могу вспомнить, конечно, Юру Ковтуна. С Рамизом Мамедовым было очень сложно. Он играл чисто, здорово действовал корпусом. Бушманов, Никифоров, Онопко. В то время было много сильных защитников.

- В этом году исполнилось 25 лет победе московского «Динамо» в Кубке России. Никак не отмечали это событие?

- Пока нет. Пять лет назад ездил в Москву. Играли товарищеский матч: обладатели Кубка России 1995 года и сборная звезд отечественного футбола. Выиграли тогда со счетом 3:1. Я забил с нулевого угла Станиславу Черчесову.

Виталий Сафронов сыграл за московское "Динамо" 32 матча и забил 4 гола

- Что можешь вспомнить о «Динамо» образца 1995 года?

- Была хорошая команда. Собирал ее сам Бесков. Но у нас была одна проблема. В те годы если футболист сыграл в Кубке России хотя бы один матч и перешел в другую команду, то больше выходить на поле он не имел права. Поэтому Терехин и Гришин у нас не играли. Черышев и Ковтун залечивали травмы. Так что играли мы не сильнейшим составом. Перед финальным матчем с волгоградским «Ротором» на нас мало кто ставил. Первые 15 минут в «Лужниках» было тяжело, волновались. «Ротор» с Веретенниковым, Есиповым и Нидергаусом владел инициативой. Потом мы выровняли игру.

- «Ротор» был фаворитом в финале Кубка. Какая тактика была у «Динамо»?

- Мы играли в свой футбол. Не смотрели на «Ротор».

- Основное время вы сыграли вничью. В дополнительные полчаса получили на последней минуте пенальти в свои ворота. Олег Веретенников попал в штангу. И началась серия послематчевых пенальти. Ты бил седьмым. О чем думал, когда шел к мячу?

- От центра поля идти до ворот далеко. Пока шел, вспомнил всех родственников. Я в свое время отрабатывал пенальти, всегда бил в один угол. Не стал изменять себе и в финале Кубка. В итоге забил.

- Что творилось в раздевалки после победного финала?

- Было очень много радости. Но думаю, что многие ребята даже не понимали, что они сделали. Никогда не забуду слова Олега Саматова. Он был на тот момент уже возрастным футболистом. Перед финальной игрой он сказал: «Молодежь, помогите нам выиграть этот Кубок. У вас еще будут шансы, а у меня, наверное, уже нет».

- Сейчас ты как-то следишь за «Динамо»?

- Я стараюсь быть в курсе событий всего российского футбола. За «Динамо» больше следил, когда клуб возглавлял Дима Хохлов.

- Какое «Динамо» сильнее? Образца 1995 года или нынешний состав?

- Тут некорректно сравнивать. Сейчас футбол стал совсем другим. Более динамичным и агрессивным. У нас в 1995 году был хороший коллектив. И нами руководил Константин Бесков. А победы, как известно, притягивают другие победы.

- А что сказали после матча в раздевалке?

- Зашло руководство «Динамо», нас поздравили. На этом в общем-то и все. Матч же был летом, можно сказать, в разгар сезона. Стали обладателями Кубка России и пошли готовится к следующему матчу.

- После победы в Кубке, кому ты первому ты позвонил?

- Мобильных телефонов тогда не было. Но на стадионе был мой папа с друзьями. Отец поздравил меня.

- Победа над «Ротором» открыло «Динамо» двери в Европу. Вы играли в Кубке Кубков.

- Те матчи запомнились. Обыграли сначала «Арарат», потом прошли чехов. Андрей Сметанин блистательно сыграл в серии послематчевых пенальти. Потом были встречи с венским «Рапидом», который, кстати, потом и выиграл турнир. Непередаваемая атмосфера была в Австрии. Уже за час до матча трибуны были заполнены, болельщики пели песни.

- Если подытожить наш разговор. Те бесковские времена были самыми лучшими в твоей футбольной карьере?

- Еще раз повторюсь, что мне очень повезло поработать в столь юном возрасте с таким великим тренером. Дальше нужно было просто тренироваться и иногда вспоминать, что говорил и чему учил Константин Иванович.