Как мошенники обманывают калужан

Аферистов и раньше было немало, но сейчас, в пандемию, они сильно активизировались. Наверное, каждому из нас хотя бы раз звонили или писали, пытаясь обмануть: то карта у вас заблокирована, то с вашей карты идет списание денег, то ваш родственник попал в беду… Один из самых распространенных вариантов - развод на сайтах подачи объявлений. Чаще всего занимаются этим зеки или бывшие зеки, пишут в вацапе, мол, хочу купить, оплатил, вот ссылка.

«Перешла, получила, спасибо»

- За месяц меня трижды пытались развести мошенники, - рассказывает калужанка Александра. - Некоторое время назад я выставила на авито объявление о продаже коляски. Тут же появилась «заинтересованная» девушка, якобы из другого города. Написала мне в вацап, что сейчас переведет деньги, затем приедет курьер и заберет коляску. Я с такими схемами мошенничества не раз сталкивалась, поэтому сразу поняла, с кем имею дело, но сделала вид, что ничего не заподозрила, было интересно, как они поведут себя дальше.

Через пару минут мне скинули поддельный чек об оплате. Только номер карты не спросили, куда перечислили-то? Это вообще на дурачка рассчитано! Не ведитесь, такие чеки легко рисуются! Ну и в завершении по традиции прислали ссылку, по которой надо перейти и якобы получить деньги. Я написала: «Спасибо, перешла, получила». После этого девушка-покупательница пропала из вацапа. И такие мошеннические предложение поступали не раз. Продавала старую стенку. Там другая схема была. Типа покупатели из Детчино предложили оформить оплату и доставку через сам сайт объявлений. Такая услуга есть. При этом расчет уже идет не напрямую, а через сайт. Именно сайт объявлений мне должен перечислить деньги.

Но для этого достаточно только номера карты. А меня попросили ввести не только номер, но и срок действия и главное 4 цифры кода с обратной стороны карты! Если ввести эти 3 цифры, я своими руками дам доступ к своим же деньгам. Конечно, я ничего вводить не стала.

Чаще всего мошенники выставляют фото улыбающихся симпатичных девушек, чтобы расположить к себе потенциальную жертву развода. Вот такая девушка написала Александре с просьбой продать ей коляску.

Александра схитрила, написав, что деньги получила. После этого мошенники исчезли.

Голова отключилась

У другой калужанки – Натальи – продажа рюкзака на популярном сайте объявлений закончилось потерей 40 тысяч рублей.

- Я всегда думала, что меня уж точно на мошенничество не разведешь и гипнозу я не поддаюсь, но оказалось, и на старуху бывает проруха, - говорит Наталья. - В августе подала объявление о продаже нового кожаного рюкзака за 2700 рублей, который мне не подошел, был слишком маленьким. В вацап мне написала девушка по имени Мария. Я образовалась, что нашелся покупатель, объявление уже несколько дней висело, никто не звонил, не писал. На фото была приятная длинноволосая брюнетка за столиком в кафе.

Она сказала, что ее муж сейчас перечислит деньги, просила посмотреть, дошли ли они. В этот день у меня было ужасное настроение из-за семейных переживаний. Я гуляла с детьми в сквере Мира, на телефоне оставался всего одни процент зарядки. Я проверила счет - никаких денег нет, написала Марии, что ничего не пришло. Она разволновалась, попросила еще раз посмотреть, прислала код подтверждения. Я знаю про эти мошеннические коды, но почему-то тогда моя голова отключилась. Я вела этот код. В этот момент мне начал звонить банк и интересоваться, действительно ли я хочу провести эту операцию. Я подтвердила.

Мария все просила проверить, пришли ли деньги. И тут мой телефон разрядился. Мне даже стало как-то неудобно перед этой Марией, что не могу ей сразу ответить, она же переживает! Пришла домой, поставила телефон на зарядку. Проверила еще раз карту – денег нет. Мария все недоумевала, как же так, и присылала код за кодом. Потом она написала: «Давайте попробуем еще раз и все».

После этого она из вацапа исчезла, а на карте у меня исчезли все деньги - 40 тысяч рублей. Каждый раз, когда я вводила код, с меня снимались по 2700 рублей. Я побежала в банк, там сказали: «сама виновата». Написала заявление в полицию. Понимаю, что деньги теперь вряд ли вернут. В полиции сказали, что мое заявление уже 20-е за этот день.

У меня такое впечатление, что с этими мошенниками связан кто-то из работников банка, потому что написали они, когда у меня на карте появились деньги, пока средств не было, никто и не объявлялся. Такое впечатление, что они видели, сколько у меня денег, потому что, когда она написала: «Давайте попробуем еще раз и все», оставалось всего 3 тысячи рублей.

Пожалуйста, будь осторожными, никогда не вводите никакие коды, не переходите по ссылкам и все по сто раз проверяйте.

Если вам предлагаю ввести не только номер карты, но и срок действия и код – это мошенники.

Сегодня днем на нашем сайте читайте, как калужские полицейские ищут кибермошенников.

Уважаемые читатели! А вас пытались обмануть? Расскажите об этом в комментариях.