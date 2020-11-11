Калужский киберполицейский: «Мошенники обманывают даже аферистов»

Казбек Зангионов.

Утром 11 ноября мы сообщали, как активизировались во время пандемии мошенники. А в этой статье рассказываем о киберполицейских – тех, кто борется с обманщиками.

С банковского счёта пропали 29 000 рублей – c таким заявлением в полицию обратился пожилой калужанин. Он рассказал, что пришёл в отделение банка снять деньги и с удивлением узнал, что кто-то воспользовался его сбережениями. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнюю девушку, которая подключилась к его мобильному банку и переводила деньги на свою карту. Юной аферистке грозит до 6 лет лишения свободы.

А вот еще случай - полмиллиона рублей отдала мошенникам пенсионерка. Те представились сотрудниками социальной службы и рассказали о выплате компенсации труженикам тыла. Для получения денег необходимо было лишь подтвердить банковские реквизиты. Женщина поверила и лишилась своих сбережений.

Подобные сообщения в оперативных сводках не редкость. После выпуска криминальных новостей многие недоумевают: «Зачем она открыла дверь незнакомым людям, ведь полицейские уже сто раз призывали быть внимательными».

Но, как показывает практика, аферисты обманывают даже осторожных и юридически подкованных людей. Они изучают психологию потенциальных жертв, что позволяет им предвидеть варианты развития событий и просчитывать ситуацию на несколько ходов вперёд.

Как вычислить обманщика и не стать жертвой аферистов рассказал начальник отдела управления уголовного розыска УМВД РФ по Калужской области Казбек ЗАНГИОНОВ.

Четыре цифры – и весь мир в кармане

В наши дни мошенники легко получают доступ к финансам добропорядочных граждан. Чужие сбережения присваивают с помощью четырёх последних цифр банковской карты. До недавнего времени они были указаны на любом магазинном чеке.

Мошенники звонят в банк, подменяя телефонные номера клиентов, запрашивают сведения об балансе. Затем связываются с «жертвой» и, чтобы вызвать доверие к себе, предоставляют информацию об остатке денег на карте.

- Чем вызван всплеск мошенничества с банковскими картами?

- За последние 2 года количество таких преступлений резко увеличилось. Во-первых, люди стали чаще использовать дистанционное банковское обслуживание. Ещё одна причина - цифровое, если можно так сказать, воспитание и наводнившие жизнь гаджеты. Теперь люди устраиваются на работу и увольняются по соцсетям, оплачивают покупки, не выходя из дома, но при использовании сервисов не уделяют внимания безопасности.

Картина не маслом

- Набросайте штрихи к портрету мошенников.

- Это профессиональные обманщики. Обман – норма поведения преступников, и они воспринимают это как работу. Как правило, аферисты неплохо разбираются в одной или нескольких сферах деятельности и используют знания для хищения чужих сбережений.

Также злоумышленники хорошо чувствуют состояние потенциальной жертвы, умело выстаивают диалог. Есть мнение, что они хорошие психологи, но я с этим не согласен.

- Как часто калужане попадаются на схемы мошенничеств?

- По итогам 8 месяцев 2020 года мошенничества и кражи с банковских карт часто совершали под предлогами купли-продажи имущества по объявлениям на различных сайтах. Таких случаев зарегистрировано 453. Самое большое количество – 566 раз - касалось разблокировки банковской карты или отмены операции по списанию денег. Под предлогом выплат страховки, кредитов, компенсации калужан обманули 89 раз, 29 человек пострадали от того, что страницу их знакомых взломали и попросили денежную помощь, а 27 человек поверили, что их родственникам, попавшим в неприятную ситуацию, требуются деньги. Аренда, покупка, продажа жилья и другой недвижимости в итоге привели к мошенничеству 26 раз, а 69 человек лишились средств под видом оказания различных услуг.

Заморские жулики часто «влюбляются»

- А какие аферы проворачивают за рубежом?

- Не могу сказать, что я целенаправленно изучаю опыт зарубежных коллег, но знаю, что за границей много случаев мошенничества под предлогом знакомства в интернете.

Ещё одна распространённая схема - аферисты просят деньги на лечение родственников. Также популярна рассылка вирусных компьютерных программ, обман при покупке и продаже вещей в Интернете, игра на бирже, обмен криптовалют.

- Действительно ли, общаясь с жертвой, мошенники используют гипноз?

- В моей практике, а розыском мошенников, которые для наживы используют Интернет, я занимаюсь более 6 лет, можно по пальцам пересчитать случаи, когда потерпевшие утверждали, что находились под гипнозом. Когда мы раскрывали мошенничество, выяснялось, что людям всего лишь казалось, что их загипнотизировали. Случаи реального воздействия на психику и сознание – единичны.

Обмануть можно не только доверчивого гражданина, но и мошенника. Такие случаи в моей практике были. Задержанные злоумышленники рассказывали, что становились жертвой обмана. Для этого достаточно оказаться не в том месте, не в то время и не в том эмоциональном состоянии.

Пифагор сыщику друг

- Вы окончили физико-математический факультет КГУ им. Циолковского. Знания точных наук помогают в раскрытии преступлений?

- Я защитил диплом на тему «Разложение в тригонометрический ряд Фурье». Умею смотреть на задачи с различных сторон, поэтапно подходить к получению верного ответа, не терять мотивацию при отсутствии положительного результата.

У математической задачи много общего с процессом раскрытия дистанционных преступлений – в одно действие её не решить.

- Вас называют киберполицейским. Обижаетесь?

- Не обижаюсь. Считаю это, своего рода, комплиментом, но я не герой фильма «Матрица». Это похоже на ситуацию, когда дети играют во дворе в футбол и один, как правило, играет неплохо. Его называют Месси, но, на самом деле, он неплохо играет в конкретном дворе, может быть в районе.

Я стараюсь, чтобы отдел, который я возглавляю, мог гордиться своими достижениями, но пока результат меня не устраивает, поэтому к комплиментам отношусь с иронией.

Будь в курсе

5 правил, чтобы не стать жертвой мошенников

Чтобы избежать обмана и защитить банковские счета, необходимо знать следующее. При получении смс о необходимости погасить кредит, отменить списание денег, осуществить обмен – внимательно изучите текст сообщения, узнайте с какого номера оно пришло. Требования уплаты долга и другие расчёты регламентированы Гражданским кодексом РФ. Сообщения от банков могут носить лишь рекомендательный характер. Зайдите на сайт банка, от которого поступило сообщение. В большинстве случаев на главной странице указан номер телефона «горячей линии». Позвоните, узнайте, действительно ли в этом банке у вас открыт счёт. Уточните, есть ли у вас долговые обязательства перед банком. Не звоните по номеру, с которого пришло сообщение. Мошенники хорошо подготовлены и знают, как повлиять на эмоциональное состояние собеседника. Известны случаи, когда люди чувствовали, что их хотят обмануть, но желая подшутить над аферистами, вступали с ними в диалог и в итоге лишались сбережений. Не переходите по указанной в смс ссылке, даже если получили её от знакомого человека. Позвоните ему, проясните ситуацию. Если сообщение пришло с неизвестного номера – удалите смс. Иногда после отправки смс мошенники звонят и убедительно рассказывают о важности послания. В этом случае сошлитесь на занятость, положите трубку, добавьте номер в «чёрный список» или свяжитесь с банком. Не сообщайте по телефону персональные данные, информацию о банковской карте и её код. Особенно это важно при оплате покупки в интернете.

Важно!

Если вы всё же стали жертвой мошенников – позвоните по телефону «02», с мобильного набирайте «102». В некоторых случаях своевременное обращение в полицию может способствовать отмене операции и возврату денег на счёт.