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«Спартак» открыл в Калуге футбольную площадку

Николай Егоров , Фото автора.
Опубликовано: 02.11.2020 14:20 2 345
«Спартак» открыл в Калуге футбольную площадку

Юрий Гаврилов и Олег Романцев руководят «Спартаком».

В областном центре появилась новая традиция. Каждую осень в Калуге появляется новая футбольная площадка. Причем, открывают ее неизменно ветераны легендарного московского клуба.

Первая спортивная площадка на четырнадцатой городской школе загружена любителями футбола от рассвета до заката. Она была реконструирована в 2019 году. Место для второй спортивной площадки Калужская футбольная лига также выбрала в центре города, на улице Московской, за домом №215 (район площади Московской).

Здесь в советские годы было всегда многолюдно. Летом играли в футбол, а зимой неизменно заливали каток. В 21 веке площадка стала больше напоминать заброшенный пустырь. Убитый асфальт с мусором давно не использовался для игры в футбол. Теперь все изменится.

Калужская футбольная лига при поддержке областных и городских властей произвела реконструкцию спортивной площадки. Теперь здесь вместо асфальта уложен искусственный газон, по всему периметру поля установлен забор, смонтированы мачты освещения. Также сделали небольшую трибуну с козырьком, установили раздевалки и туалетную кабинку.

На открытии новой площадки было много болельщиков «Спартака».

На открытии новой спортплощадки 31 октября собралось несколько сотен калужан. Главным образом жители пришли посмотреть на прославленных игроков столичного «Спартака» во главе с Олегом Романцевым и Юрием Гавриловым. Московские ветераны приняли участие в однодневном праздничном турнире. Вместе с ними на новый газон вышли сборные ветеранов Калуги, органов власти и Калужской футбольной лиги.
Чиновники из областного правительства и городской управы отметили данный проект, как яркий пример взаимодействия власти и частного бизнеса.

Овациями встретили болельщики вышедших на разминку ветеранов «Спартака». Что не фамилия, то звезда. Валерий Кечинов, Дмитрий Хлестов, Андрей Сметанин, Рамиз Мамедов, Юрий Ковтун, Борис Поздняков, Константин Головской.

Спустя 15 минут многократные чемпионы России и СССР вышли из вагончика-раздевалки.

- В наши времена, конечно, таких площадок не было. Хорошо, что они строятся в большом количестве, в том числе и в Калуге. Но надо доделывать такие проекты до конца. Раздевалки должны быть нормальными. Представьте, парень лет 13-14 потренируется, он же должен помыться. Тут душевых нет. Туалет посмотрите где, вон, за забором. И то какая-то кабинка, - сетовал легендарный в прошлом игрок сборной Советского Союза и московского «Спартака» Юрий Гаврилов.

Лучший игрок турнира Константин Головской дает автограф.

Площадка будет использоваться для тренировок калужской спортивной школы «Торпедо». Вечерами и в выходные дни здесь также продолжат играть в футбол. То есть площадка будет загружена максимально, что не очень радует многих местных жителей.

- Мы очень довольны, что на месте нашего заброшенного пустыря сделали такую замечательную новую площадку. Но беспокоит то, как ее будут использовать. Если бы только для тренировок детей и для занятий спортом местных жителей, тогда бы проблем не было. Но тут же будут идти настоящие футбольные матчи. Крики, мат. Мы сегодня увидели, что все дворы нам позаставили приезжими машинами, - поделилась своими эмоциями местная жительница Ирина.

Валерий Кечинов, Дмитрий Кузнецов и Юрий Ковтун готовятся к матчу.

Возле площадки 31 октября, действительно, было шумно. Организаторы турнира не забыли о санитарных мерах безопасности: на входе измерялась температура, дезинфицировались руки. Собравшихся также напоили горячим чаем и угостили кашей с мясом из полевой кухни. Но помимо хорошей организации и качественного футбола в исполнении прославленных мастеров присутствовали и другие атрибуты большой игры: болельщики в состоянии алкогольного опьянения и даже дымовая шашка.

Сам же турнир прошел при ожидаемом превосходстве московского «Спартака». Ветераны столичного клуба выиграли все три свои матча. И со спокойной душой отправились в раздевалку, раздавая по пути автографы и подписывая памятные книги.

Вратарь Андрей Сметанин на разминке.

Второй финишировала команда Калужской футбольной лиги, третье место турнира поделили сборные ветеранов Калуги и органов власти. Лучшим игроком был признан спартаковец Константин Головской.

Калужане фотографируются с Юрием Гавриловым.

Николай Егоров , Фото автора.
Опубликовано: 02.11.2020 14:20 2 345
Тэги: спорт футбол
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