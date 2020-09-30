Писатели-фантасты прорывают культурную блокаду Донбасса

Калужский писатель Михаил Тырин недавно вернулся из Донецка, где прошёл второй литературный фестиваль «Звёзды над Донбассом».

— Михаил, насколько я знаю, вы уже не первый раз приезжаете в Донецк. С чего всё началось?

— Год назад Общественная палата Донецкой народной республики пригласила меня принять участие в первом литературном фестивале «Звёзды над Донбассом». Нашей главной задачей был прорыв культурной блокады, в которой оказалась республика. Ведь многие деятели культуры боялись туда ехать из-за угрозы международных санкций и просто из страха оказаться на войне. Мы не испугались. В прошлом году нас приехало около 20 человек, в этом — ​почти 100.

— Кто был среди участников фестиваля?

— Назову лишь несколько имён, известных любителям фантастической литературы: ​Евгений Лукин, Андрей Лазарчук, Мария Семёнова, Роман Злотников. В прошлом году на фестивале побывал Сергей Лукьяненко. В этот раз к писателям присоединились музыканты, например, Александр Петерсон, один из основателей группы «Зимовье зверей».

Мы приехали не с пустыми руками, ​привезли изданный в Москве сборник «Живи, Донбасс», для которого все участники первого фестиваля написали рассказы, ​разумеется, бесплатно. Он посвящён настоящему и возможному будущему Донбасса.

— Ваш рассказ для этого сборника был удостоен Московской литературной премии первой степени. О чём он?

— Мне очень тяжело писать о войне, которая ещё не закончилась, поэтому рассказ «Папа, ответь» получился грустный. Его главная героиня — ​девочка, которая потеряла на войне отца, но с помощью военной рации и неведомой мистической силы ей удалось с ним связаться. Для меня была важна достоверность в каждой детали, в каждом топониме. У каждого героя этой истории есть реальный прототип. Реальны даже позывные, которые звучат в эфире: Закат, Купол, Гром. Получился не просто рассказ, а мемориал. ​Так мы увековечили память о людях и событиях.

— Как вас встретили в Донецке?

— Организаторы фестиваля провели большую работу, чтобы как можно больше жителей Донецка узнали про фестиваль и пообщались с любимыми авторами. На улицах Донецка даже появились билборды с нашими фотографиями. Организовали республиканскую электронную библиотеку, куда мы бесплатно передали тексты своих книг.

Было много встреч, разговоров, автографов, фотосессий. Работало несколько десятков площадок, где говорили обо всём: ​от музыки до кинематографа, от древней истории этой земли до её будущего.

Фестиваль — ​это, прежде всего, встречи людей. Я встретился со студентами Горловского университета, затем со студентами педагогического колледжа Макеевки. На Донбассе очень много умной, образованной и заинтересованной молодёжи. Я даже больше готов сказать: ​это цвет русской нации, её генофонд. Вы бы видели эти яркие умные глаза!

Было очень приятно, когда в гостинице на рецепшене девушка-администратор говорит: «Михаил Юрьевич, не уходите, оставьте автографы мне и моим друзьям». И выкладывает стопку книг. Мы нужны, мы не имеем права бросать их.

— Какие впечатления оставил Донбасс?

— Не надо думать, что Донбасс — ​это выжженная огнём пустыня. Это сильный, мощный, самодостаточный регион, где всё есть — ​города, заводы, шахты. Но главное — ​это огромная конгломерация талантливых и работящих людей. Там невероятно красивые женщины и крепкие мужчины.

Донецк — ​прекрасный город, чистый, ухоженный, с любовью построенный. Огромный. Европейская столица. Но достаточно проехать 20 минут в любую сторону, чтобы увидеть совсем другую картину. В посёлке Александровка разруха и руины. До украинских позиций сотня метров, можно рукой помахать вражеским караульным. К нашему приезду с утра там работал патруль ОБСЕ из-за каких-то тревожных событий накануне ночью. Меня местная женщина за рукав оттягивала с улицы: «Хлопец, ты не выглядай, там снайпер».

Автографы для донецкой молодёжи.

— Вы приехали на Донбасс не только как писатель, но и как волонтёр?

— Я сопредседатель международной волонтёрской группы «Тепло сердец». Организацией помощи для донецких ветеранов, сирот, инвалидов, вдов я занимаюсь уже давно. Во время первой поездки на Донбасс я получил контакты надёжных волонтёров на местах, мы продолжаем сотрудничать. В этот раз мы привезли деньги для ремонта домов в посёлке Александровка.

— Насколько масштабную помощь вам удаётся оказать жителям Донбасса?

— Мы помогли матери погибшего ополченца купить уголь, чтобы не замёрзнуть зимой. Одели школьника из Горловки — ​парень резко вырос за год, и вся одежда стала ему мала. Собрали деньги для бывшей ополченки, вдовы с маленьким сыном. Она жила в бараке без горячей воды и с нашей помощью смогла купить водонагреватель.

Регулярно оказываем помощь Горловскому детскому социальному центру. Сейчас идёт акция помощи детям погибших ополченцев. Таких историй много. Конечно, это капля в море, но мы не можем бросить этих людей. Русских людей, которые в нас поверили.

Россия для них — это мы, ​неравнодушные люди.