$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, мнения

Писатели-фантасты прорывают культурную блокаду Донбасса

Екатерина Шевелева , Фото из архива Михаила Тырина.
Опубликовано: 30.09.2020 06:00 2 402
Писатели-фантасты прорывают культурную блокаду Донбасса

Калужский писатель Михаил Тырин недавно вернулся из Донецка, где прошёл второй литературный фестиваль «Звёзды над Донбассом».

— Михаил, насколько я знаю, вы уже не первый раз приезжаете в Донецк. С чего всё началось?

— Год назад Общественная палата Донецкой народной республики пригласила меня принять участие в первом литературном фестивале «Звёзды над Донбассом». Нашей главной задачей был прорыв культурной блокады, в которой оказалась республика. Ведь многие деятели культуры боялись туда ехать из-за угрозы международных санкций и просто из страха оказаться на войне. Мы не испугались. В прошлом году нас приехало около 20 человек, в этом — ​почти 100.

— Кто был среди участников фестиваля?

— Назову лишь несколько имён, известных любителям фантастической литературы:  ​Евгений Лукин, Андрей Лазарчук, Мария Семёнова, Роман Злотников. В прошлом году на фестивале побывал Сергей Лукьяненко. В этот раз к писателям присоединились музыканты, например, Александр Петерсон, один из основателей группы «Зимовье зверей».

Мы приехали не с пустыми руками,  ​привезли изданный в Москве сборник «Живи, Донбасс», для которого все участники первого фестиваля написали рассказы,  ​разумеется, бесплатно. Он посвящён настоящему и возможному будущему Донбасса.

— Ваш рассказ для этого сборника был удостоен Московской литературной премии первой степени. О чём он?

— Мне очень тяжело писать о войне, которая ещё не закончилась, поэтому рассказ «Папа, ответь» получился грустный. Его главная героиня — ​девочка, которая потеряла на войне отца, но с помощью военной рации и неведомой мистической силы ей удалось с ним связаться. Для меня была важна достоверность в каждой детали, в каждом топониме. У каждого героя этой истории есть реальный прототип. Реальны даже позывные, которые звучат в эфире: Закат, Купол, Гром. Получился не просто рассказ, а мемориал.  ​Так мы увековечили память о людях и событиях.

— Как вас встретили в Донецке?

— Организаторы фестиваля провели большую работу, чтобы как можно больше жителей Донецка узнали про фестиваль и пообщались с любимыми авторами. На улицах Донецка даже появились билборды с нашими фотографиями. Организовали республиканскую электронную библиотеку, куда мы бесплатно передали тексты своих книг.

Было много встреч, разговоров, автографов, фотосессий. Работало несколько десятков площадок, где говорили обо всём:  ​от музыки до кинематографа, от древней истории этой земли до её будущего.

Фестиваль — ​это, прежде всего, встречи людей. Я встретился со студентами Горловского университета, затем со студентами педагогического колледжа Макеевки. На Донбассе очень много умной, образованной и заинтересованной молодёжи. Я даже больше готов сказать:  ​это цвет русской нации, её генофонд. Вы бы видели эти яркие умные глаза!

Было очень приятно, когда в гостинице на рецепшене девушка-администратор говорит: «Михаил Юрьевич, не уходите, оставьте автографы мне и моим друзьям». И выкладывает стопку книг. Мы нужны, мы не имеем права бросать их.

— Какие впечатления оставил Донбасс?

— Не надо думать, что Донбасс — ​это выжженная огнём пустыня. Это сильный, мощный, самодостаточный регион, где всё есть — ​города, заводы, шахты. Но главное — ​это огромная конгломерация талантливых и работящих людей. Там невероятно красивые женщины и крепкие мужчины.

Донецк — ​прекрасный город, чистый, ухоженный, с любовью построенный. Огромный. Европейская столица. Но достаточно проехать 20 минут в любую сторону, чтобы увидеть совсем другую картину. В посёлке Александровка разруха и руины. До украинских позиций сотня метров, можно рукой помахать вражеским караульным. К нашему приезду с утра там работал патруль ОБСЕ из-за каких-то тревожных событий накануне ночью. Меня местная женщина за рукав оттягивала с улицы: «Хлопец, ты не выглядай, там снайпер».

Автографы для донецкой молодёжи.

— Вы приехали на Донбасс не только как писатель, но и как волонтёр?

— Я сопредседатель международной волонтёрской группы «Тепло сердец». Организацией помощи для донецких ветеранов, сирот, инвалидов, вдов я занимаюсь уже давно. Во время первой поездки на Донбасс я получил контакты надёжных волонтёров на местах, мы продолжаем сотрудничать. В этот раз мы привезли деньги для ремонта домов в посёлке Александровка.

— Насколько масштабную помощь вам удаётся оказать жителям Донбасса?

— Мы помогли матери погибшего ополченца купить уголь, чтобы не замёрзнуть зимой. Одели школьника из Горловки — ​парень резко вырос за год, и вся одежда стала ему мала. Собрали деньги для бывшей ополченки, вдовы с маленьким сыном. Она жила в бараке без горячей воды и с нашей помощью смогла купить водонагреватель.

Регулярно оказываем помощь Горловскому детскому социальному центру. Сейчас идёт акция помощи детям погибших ополченцев. Таких историй много. Конечно, это капля в море, но мы не можем бросить этих людей. Русских людей, которые в нас поверили.

Россия для них — это мы,  ​неравнодушные люди. 

Екатерина Шевелева , Фото из архива Михаила Тырина.
Опубликовано: 30.09.2020 06:00 2 402
Тэги: персона
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсы
МегаФон запускает опцию «Копилка минут»
Wink собирает друзей — любимое кино «Смотрим вместе»
ВТБ: жители Центрального федерального округа вдвое сократили число покупок за рубежом
Фирменный ремонт ЯМЗ означает - качественный
«Ростелекома» организовал горячую линию для студентов РАНХиГС
ВТБ в Калужской области нарастил кредитный портфель на 10%
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Чего ждать от коронавируса этой осенью? 
Всего проголосовало: 609
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Силовой медный кабель КГ 5х1,5
Трубы ППУ в профессиональной компании
EzyParts - каталог качественных запчастей

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru