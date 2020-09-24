Антирейтинг: Калуга вошла в ТОП-5 городов по угонам

В среду, 23 сентября, аналитики «АльфаСтрахования» опубликовали рейтинг городов с наибольшим количеством угонов в период пандемии.

Анализировались обращения в страховую по каско в связи с угоном автомобилей с марта по август этого года.

Выяснилось, что 43% от всех угонов приходится на Санкт-Петербург, на втором месте с 37% Москва, на третьем Воронеж, четвертом Калуга и замыкает пятерку лидеров Белгород.

Согласно статистике, объектом вожделения воров становятся автомобили не старше двух лет. Чаще всего машины угоняют под разбор на запчасти.