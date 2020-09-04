Путевые заметки путешественницы по Крыму: Массандра превратилась в ад

Продолжаем публиковать путевые заметки калужанки, путешествовавшей по Крыму всей семьёй на автомобиле.

(Продолжение. Начало — в этой статье и здесь и здесь)

— В предыдущей публикации я рассказала, что, покидая Судак, выбрала горный маршрут Судак–Алушта–Ялта. Но лучше бы я этого не делала. И вот почему.

Горные сюрпризы

— Трассу «Судак–Алушта» едва ли можно назвать лёгкой. При разрешённой скорости 90 км/час на самых лучших, точнее, прямых участках я ехала около 50. Если на «Тавриде» мой габаритный автомобиль разгонялся легко и непринуждённо, то на горном серпантине постоянно приходилось держать ногу на тормозе. Бесконечные спуски и подъёмы не добавляли удовольствия от дороги.

И хотя заблудиться было негде, перед глазами висела включённая карта, потому что сюрпризы в виде поворотов, иногда почти в обратную сторону, невозможно было предугадать. Связь работала с переменным успехом, а автомобили с местными номерами резво через сплошную обходили нас, еле ползущих туристов.

Но были в пути и очень приятные сюрпризы. В какой-­то момент холмы внезапно превратились в неприступные горы, вершины которых тонули в облаках. Виды со смотровых площадок открывались такие, что хотелось останавливаться на каждой и любоваться окрестностями, думая о вечном.

Тут хочется сделать лирическое отступление: как бы ты ни изучил перед поездкой географию Крыма и сколько бы километров ни отмотал в путешествии, наверное, всегда будет поражать этот переход от степи к горам, от горячего ветра на равнине к влажному и душистому воздуху крымского юга. И всё это в течение каких-­нибудь нескольких часов.

Добро пожаловать в ад!

В Алуште мы решили не останавливаться на ночь и направились сразу в Ялту. Но и тут забронировать жильё заранее не удалось. Поехали наудачу — ​уверенности придавал предыдущий опыт. Все, кто побывал в Крыму своим ходом, знают, что в сезон вдоль дорог стоит множество автомобилей с табличками, предлагающими помощь в поиске жилья на любой вкус.

Но не на этот раз.

По мере улучшения дорожного покрытия, на подъезде к одному из самых пафосных курортов Крыма увеличилась и плотность автомобильного потока. Очень подозрительно увеличилась. Временами даже напоминая родные московские пробки.

Так как на обочинах никаких предложений жилья так и не встретилось, я свернула по ближайшему указателю — ​в Массандру. И практически сразу же оказалась в такой гуще автомобилей, что над своими страхами при движении по тесным улочкам Судака здесь можно было только посмеяться.

Мы двигались между рядом припаркованных машин и встречным потоком, разъезжаясь в считанных сантиметрах друг от друга. Иногда, чтобы протиснуться, никого не задев, приходилось на ходу складывать зеркала.

Казалось, этот ад автомобилиста будет вечным, и я отчаянно выискивала глазами хоть какой-нибудь переулок, чтобы свернуть туда и вырваться из этих владений автолюцифера. Но тщетно: ​машины были повсюду.

В какой-­то момент у меня едва не включился режим «Девочка за рулём». Захотелось остановиться, зажечь аварийку и заплакать, уткнувшись лицом в баранку.

Но чудо вскоре всё-таки произошло. В какой-­то момент мне удалось найти небольшое свободное место, развернуться и встать в поток на выезд из посёлка.

В себя я пришла только на трассе.

Мамам с детьми не рекомендуется

Пришлось вернуться к первоначальному плану: ​остановиться в одном из посёлков, откуда легко можно добраться до местных достопримечательностей. Особого желания пожить именно в Ялте у меня не было, поэтому Гурзуф отлично подошёл для беззаботного времяпрепровождения с детьми на ближайшие пять дней.

Подходящее жильё с ходу нашлось у местных «менеджеров», стоящих на конечной остановке автобуса. Оказалось даже, что есть гараж для нашего автомобиля, куда я с радостью загнала транспортное средство, чтобы наконец отдохнуть.

Если вы ничего не знаете о южном Крыме, то вам сложно представить себе эту жизнь в горах, но в то же время у моря. Наш дом находился на первой линии, но, несмотря на это, чтобы попасть на пляж, приходилось постараться. С детьми, коляской и пляжными игрушками надо было спускаться вниз и подниматься на обратном пути.

Немного Ялты. Найти жильё здесь было проблематично.

Вагончик в небо.

И если вниз мы шли ещё более или менее бодро, то на обратном пути приходилось приложить немало усилий, чтобы одолеть зигзагообразную дорогу без тротуаров.

После такого активного отдыха вывод напрашивался сам собой: Гурзуф — ​отличное место, но только для молодых и здоровых людей без маленьких детей.

Зато в целом атмо­сфера Гурзуфа выгодно отличается от увиденного раньше. Всё тут выглядит ухоженным и дышит достатком. Например, набережная, пешеходная часть которой покрыта светлой мраморной плиткой, которую каждый день мыли специальной машиной со щётками.

Многочисленные пансионаты, чистейшие пляжи с прозрачной водой и крупной розовой галькой, часть из которых, правда, оказалась недоступной для простых отдыхающих.

Прокатиться на катере стоит обязательно, хотя бы чтобы насладиться сказочными видами береговой линии, напоминающими красочные открытки.

В то же время именно в Гурзуфе (и вообще в ближайших окрестностях) оказались самые высокие цены на продукты. К примеру, полуторалитровая бутылка воды стоит здесь 120 руб­лей.

Несмотря на то что Гурзуф очень располагает к ленивому отдыху, шило, которое таится у нас в известных местах, сумело победить лень, и в один из дней мы всё-таки оторвали эти самые места от шезлонгов и отправились к Ай-­Петри.

Но об этом — ​в следующем номере.