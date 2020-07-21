В молодости был лихим гусаром и обожателем прекрасного пола

В 1796 году Екатерина II назначила гражданским губернатором Калужской губернии Василия Ланского.

Василий Сергеевич Ланской происходил из дворянского рода, известного с конца XV века. Его отец — ​новгородский дворянин, коллежский советник Сергей Артемьевич Ланской, мать — ​Анна Фёдоровна Ушакова. В семье было 8 сыновей, все получили блестящее домашнее образование.

Губернатор нескольких губерний

Василий Ланской по традиции был зачислен в лейб-­гвардии Преображенский полк. Участвовал в турецкой и польской кампаниях, дослужился до генерал-­майора. Затем был произведён в статские советники и назначен саратовским губернатором. Здесь Ланской утвердил штат саратовской городской полиции, в который вошли полицмейстер, 3 пристава, 6 квартальных и 60 десятских. Город был разделён на 3 части и 6 кварталов. Василий Сергеевич активно восстанавливал город после сильных пожаров. 6 января 1796 года Ланской становится и гражданским губернатором Калужского наместничества. Он пользовался благосклонностью Екатерины II, так как был двоюродным братом её фаворита, ​генерал-­адъютанта Александра Дмитриевича Ланского. В том же году императрица умирает. Ланской оставался гражданским губернатором Калуги до 15 февраля 1797 года.

Кроме того, Ланской был губернатором Тамбовской, а затем — ​Гродненской губернии. Он руководил различными комитетами, комиссиями, казённой и судебной палатами, обер-­полицмейстером, городничим и землемером. Лично контролировал сбор разных податей и недоимок, заботился о хорошем состоянии казённых зданий. В 1804 году по указу Сената открыл Огинский канал. В Гродно в то время не было ни одного православного храма. И Ланской решил приспособить под храм пострадавший от пожара костёл. Царь Александр I был не против и даже выделил на эти цели из государственной казны 18 341 руб­ль серебром. Работы по реконструкции продолжались около трёх лет, 7 августа 1807 года церковь была освящена.

Василий Ланской. Портрет хранится в Рязанском историко-­архитектурный музее-­заповеднике.

Жена Ланского ​Варвара Матвеевна Пашкова.

Всем угождал

Во время Отечественной вой­ны 1812 года Ланской заведовал интендантским управлением. Занимался организацией продовольственных и фуражных магазинов на территории Российской империи. Организовывал эвакуацию из Гродненской губернии казённой собственности, культурных ценностей, в том числе и архивов. Но действовал нерешительно, ждал указаний от военного губернатора Римского-­Корсакова. Очевидцы тех событий писали о губернаторе: «...был человеком обходительным и ловким, не вызывая никаких резких оценок и всем угождая».

После того как российские вой­ска заняли территорию бывшего Герцогства Варшавского, был назначен президентом Временного правительства, затем — ​наместником царства Польского. Вводил в дейст­вие Конституцию царства Польского 1815 года, докладывал императору Александру I, что она «...не произвела на поляков такого влия­ния, какого можно было ожидать от народа более чувствительного». По мнению Ланского, несмотря на все усилия, поляки по-­прежнему оставались привержены Наполеону.

Позже служил председателем Комиссии по принятию прошений. В 1824 году возглавил Комиссию по сооружению Исаакиевского собора в Санкт-­Петербурге. Затем был управляющим министерства внутренних дел. По словам современников, «...казался быть более призраком министра, чем настоящим министром, мало заботился о делах, никогда не имея докладов у государя. Всеми делами заправляли его подчинённые, каждый — по своей части, без всякого единства, и за всех бодрствовал один одиозный Аракчеев».

С 1 июня 1826 года Ланской состоял членом Верховного уголовного суда по делу декабристов. При его участии была создана политическая полиция. А 19 апреля 1828 года уволился «по расстроенному здоровью» и отошёл от всех дел.

«Любитель юных прелестниц»

Василий Сергеевич Ланской был дважды женат. Первая жена была полькой, её имя не сохранилось. Второй стала Варвара Матвеевна Пашкова, дочь майора, воспитанница княгини Барятинской. До замужества Пашкова проживала в доме её дочери княгини Долгоруковой, где «старалась держаться в стороне от всех». За заслуги мужа была пожалована в кавалерственные дамы ордена Святой Екатерины.

Историк Филипп Вигель писал: «Ланской был умным, любезным, неспесивым и нефамильярным, весьма сведущим в делах. В молодости он был лихим гусарским полковником и страстным обожателем прелестного пола. На посту саратовского губернатора показал себя деятельным и искусным управленцем. Живя в Польше, в прелестях местных дам Ланской находил извинение частным своим неверностям. С годами стал лыс, как бильярдный шар, но продолжал быть неудержимым селадоном и большим любителем юных прелестниц».

Последние годы Ланские жили в Петербурге. По словам княгини Голицыной, их дом был одним из приятнейших в столице: «Это были премилые люди: старик-­отец, милая мать и четыре дочери, соперничавшие друг с другом в умении нравиться, масса гостей, никакой чопорности, утончённое воспитание, просвещение, любезность и старинное гостеприимство, согретое сердечностью, столь редкой в Петербурге. Сестёр связывала самая нежная и примерная дружба, они составляли как бы одну душу, и эта душа излучала всё то, что привлекало к ним друзей».

Скончался Василий Сергеевич в июне 1831 года во время эпидемии холеры. Дипломат Константин Булгаков писал: «...он умер утром, и говорили, что точно от холеры, но виноват был в этом сам: всякий день купался, несмотря на холодную погоду, что было ему уже не по летам».

Варвара Матвеевна умерла ровно через неделю после смерти мужа.

У Ланских было пятеро детей. Сын Николай — ​статский советник. Дочери Софья Васильевна и Варвара Васильевна замуж не вышли. Людмила Васильевна была замужем за камергером Александром Шахматовым. Анна Васильевна — ​фрейлина, по отзыву современников, была очень похожа на императрицу Елизавету Алексеевну, вышла замуж за действительного статского советника, князя, ординарца Кутузова Александра Голицына. Брак оказался несчастливым, супруги жили в разъезде. Их единственная дочь Зинаида была замужем за сыном известного участника Отечественной вой­ны 1812 года генерала Карла Фёдоровича Толя. ◘