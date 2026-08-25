В Калуге в рамках финала чемпионата «Профессионалы» состоялась масштабная патриотическая акция

Проект под названием «Культурный код России» объединил в воскресенье, 23 августа более тысячи участников – от конкурсантов и экспертов до официальных лиц и почетных гостей.

Инициатива стала не просто развлекательным дополнением к деловой программе, но и глубоким символом сплоченности профессионального сообщества.

Как отметил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Владимир Желонкин, за каждым технологическим достижением страны стоят люди, уникальные региональные школы и производственные традиции.

Именно это разнообразие, по его словам, формирует фундамент кадрового потенциала и обеспечивает движение к технологическому суверенитету.

Акция призвана напомнить, что вклад каждого субъекта федерации важен для общего будущего, а объединение лучших практик позволяет системе среднего профессионального образования гибко реагировать на вызовы экономики, открывая перед молодежью широкие перспективы.

Программа акции включила два ключевых блока: интеллектуальный и символический. В рамках интерактивного квиза «Узнать Россию» участники проверили и углубили свои знания о народных промыслах, промышленной специфике и уникальных специализациях разных уголков страны.

Атмосферу единения подкрепил яркий визуальный момент – представители всех регионов страны одновременно развернули огромный триколор. Торжественную ноту в мероприятие внесло и исполнение Государственного гимна, которое доверили Евгении Макаровой, главному эксперту по компетенции «Промышленный дизайн».

Второй важной частью акции стала церемония закладки памятной аллеи. На территории технопарка появились 12 саженцев берез, которые высадили как живой символ единства профессионального сообщества и общей ответственности за судьбу страны.

Число деревьев выбрано неслучайно: восемь берез олицетворяют федеральные округа России, а еще четыре посвящены воссоединенным регионам. Отныне эта аллея будет напоминать о том, что общий труд, взаимное доверие и высокое мастерство – это та почва, на которой произрастает сильная и независимая Россия.

Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников подчеркнул, что калужский технопарк давно стал местом притяжения для амбициозных специалистов со всей страны.

Сюда съезжаются, чтобы перенимать опыт, осваивать востребованные навыки и совместно формировать облик отечественной промышленности завтрашнего дня. По его мнению, новая аллея станет не просто зеленым украшением, а осязаемым памятником созидательной энергии профессионалов.

В числе почетных гостей и непосредственных участников событий также значились заместитель директора Департамента государственной политики в сфере СПО Минпросвещения Светлана Литвиненко, министр образования Калужской области Александр Аникеев, проректор ИРПО Надежда Малкина, начальник Дирекции профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Ксения Калугина.

К ним присоединились триумфаторы и призеры нынешнего финала «Профессионалов», опытные эксперты-наставники, представители крупнейших компаний-партнеров, делегаты из регионов, а также педагоги и юные конкурсанты.

Сам чемпионат «Профессионалы» уже зарекомендовал себя как главная площадка страны для соревнований по рабочему мастерству. Перечень компетенций здесь формируется исключительно под запросы реального сектора экономики, что гарантирует подготовку действительно нужных кадров.

В 2026 году финальные испытания проходят одновременно в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге, что подчеркивает масштаб и значимость движения.

Напомним, что движение «Профессионалы» создано для выявления и поддержки талантливой молодежи, наращивания кадрового потенциала и достижения технологического лидерства России.

Мероприятия проводятся при поддержке Министерства просвещения в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который входит в национальный проект «Молодежь и дети». Функции федерального оператора выполняет Институт развития профессионального образования, координирующий все этапы чемпионатного цикла.