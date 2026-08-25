От образа педагога до железной дороги будущего: эпицентром трансформации СПО вновь стала Калуга

Первый день работы ставшего традиционным чемпионата «Профессионалы» начался с обсуждения целого ряда актуальных образовательных тем.

Как мы уже сообщали, в пятницу, 21 августа состоялось торжественное открытие финала национального чемпионата «Профессионалы».

В первый день работы чемпионата эксперты, педагоги, работодатели и студенты говорили про медиаобраз современного преподавателя, кадровые потребности экономики, новые образовательные стандарты.

Одновременно на многочисленных площадках начались соревнования по специальностям. Участники состязались в умении настраивать промышленных роботов и ремонтировать БПЛА, варить сталь и разрабатывать удобную современную одежду – всего им предстоит показать мастерство в 14 компетенциях.

Образ педагога в цифровую эпоху

Одним из центральных событий стала экспертная сессия «Образ педагога в медиапространстве», в которой приняли участие финалисты и победители Всероссийского конкурса «Мастер года» разных лет.

Модератор сессии, начальник медиацентра Института развития профессионального образования Анна Фокина, подчеркнула, что сегодня педагоги СПО — это не просто трансляторы знаний, а лидеры, формирующие общественное мнение о профессии.

- К финалистам приковано внимание студентов, коллег и родителей. Поэтому важно развивать медиа-навыки, учиться вести социальные сети и снимать видеоролики. Это позволяет грамотно рассказывать о профессии, уверенно давать интервью и формировать позитивный образ системы СПО, — отметила Фокина.

Кадровый суверенитет и новые стандарты

Вопросы подготовки специалистов для экономики страны стали лейтмотивом Всероссийского августовского совещания с участием заместителей руководителей органов управления образованием из регионов.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере СПО Минпросвещения России Светлана Литвиненко привела впечатляющие цифры: согласно прогнозу, 66% всей кадровой потребности экономики до 2032 года приходится на специалистов со средним профессиональным образованием — это порядка 6 миллионов человек.

При этом система СПО ежегодно выпускает около 1 миллиона специалистов. Чтобы сократить этот разрыв, за последние три года количество бюджетных мест в колледжах увеличилось на 130 тысяч. Приемная кампания 2026 года подтвердила тренд: подано 3,7 миллиона заявлений, а доля девятиклассников, выбирающих колледжи, достигла 63%.

Профессионалы: соревнования как траектория успеха

Параллельно с совещаниями на площадках технопарка кипела соревновательная борьба. Форум менеджеров компетенций собрал экспертов, которые определяют содержание чемпионатных заданий. Светлана Литвиненко, обращаясь к ним, подчеркнула:

- Вы не просто управляете компетенциями — вы формируете будущее. Каждое ваше решение — это вклад в кадровый суверенитет России.

Впервые в истории чемпионата «Профессионалы» на площадке Калуги была развернута настоящая железная дорога. Генеральный партнер компетенции «Обслуживание железнодорожного пути», компания РЖД, построила участок путей протяженностью 50 метров.

Студенты — будущие монтеры пути и бригадиры — выполняли задачи на действующей станции «Перспективная»: проводили геодезическую съемку, диагностику и ремонт верхнего строения пути.

Как отметил заместитель начальника департамента управления персоналом РЖД Александр Збарский, для компании это системная работа по поиску молодых кадров. Победители соревнований получают стажировки и предложения о трудоустройстве в таких гигантах, как «Северсталь» и «Норильский никель».

Все начинается с книги

Важным событием форума стало подведение итогов конкурса «Профессионалы СПО» (Акселерационная программа), где были названы авторы десяти лучших учебных изданий для колледжей.

Победители создали учебники и пособия по самым востребованным направлениям — от материаловедения для беспилотных систем до конструирования швейных изделий и судовой автоматики.

Проректор ИРПО Светлана Наумова подчеркнула, что эти работы лягут в основу десятков образовательных программ:

- За сухими названиями дисциплин стоят судьбы тысяч ребят, которые благодаря этим знаниям найдут свое место в жизни.

Итогом всех мероприятий стала выработка ключевых задач на новый учебный год: синхронизация структуры приема с кадровыми потребностями регионов, усиление практической подготовки студентов, развитие кадрового потенциала педагогов и активное вовлечение регионов в чемпионатное движение.

Калуга в эти дни доказала, что система среднего профессионального образования находится в фазе активного роста и трансформации, отвечая на самые актуальные вызовы времени.