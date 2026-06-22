Праздник мастерства и милосердия: в Калуге наградили лучшие медицинские учреждения

Как мы уже писали, в среду, 17 июня, накануне Дня медицинского работника премия «Клиника года - 2026» была вручена тем, кто, по мнению калужан, демонстрирует наивысшие примеры профессионализма, компетенции, человечности.

Награда учреждена медиа-холдингом «Комсомольская правда – Калуга». Сегодня проект «Клиника года» стала масштабным общероссийским событием – он охватывает более десятка регионов.

Благодарность федерального Министерства здравоохранения стала оценкой важности и правильности этого начинания.

В Калуге же первая премия «Клиника года» была вручена 11 лет назад, и сразу стала заметным явлением, подчеркивающим неоценимую значимость всех медицинских профессий.

Народное решение

- Нам всегда хотелось сломать стереотип, что награждение медиков — это строгое заседание с трибунами, - вспоминает коммерческий директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Светлана Зайцева. – Мы искали искренние решения, чтобы этот день запомнился врачам, как настоящий подарок. В прошлом году мы присоединились к областному празднованию, а сейчас решили подарить нашим лауреатам отдельный вечер — с музыкой, улыбками и живым общением. Важно, чтобы специалисты разных профилей почувствовали себя не просто коллегами, а частью большого дружеского сообщества.

В чем сакральный смысл проекта «Клиника года»? Так сложилось, что о врачах мы вспоминаем, лишь в тяжелые моменты, когда нужна их помощь. И чествование лучших – отличный повод сказать спасибо тем, кто ведет прием в кабинетах и стоит у операционных столов, выезжает на срочные вызовы и реализует научно-медицинский потенциал в лабораториях.

Это еще и способ напомнить, что сегодняшняя медицина – это давно не только фонендоскоп и скальпель, а сплав профессионализма и сложнейших современных технологий на самом острие прогресса.

Премия «Клиника года» - поистине народная, ведь номинируют на нее не члены строгого жюри, а сами калужане – те самые, что видят работу медиков своими глазами и оценивают ее по собственными ощущениями.

С февраля по июнь посетители портала Kp40.ru заполняли анкеты - тысячи голосов отданы в пользу конкретных заслуг и достижений. Это и определило блестящее созвездие победителей – как целых медицинских коллективов, так и отдельных специалистов-медиков по трем десяткам номинаций.

Тяжелый труд во благо человека

В назначенный день лауреаты собрались на церемонию награждения. Гостей поприветствовал генеральный директор медиа-холдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин:

- Здесь находятся те люди, которые отдают себя изо дня в день в сложных эмоциональных и физических условиях. Вы делаете труд, который дает возможность людям жить лучше, вы повышаете качество жизни. Профессию медика я считаю одной из самых уважаемых. Она очень тяжелая, требует долгого обучения, максимальной ответственности и полной вовлечённости. И для того, чтобы способствовать развитию системы здравоохранения в Калужской области, придумана наша премия, - продолжил Павел Владимирович. - Наша премия позволяет мотивировать медицинских работников. Делать этот тяжёлый труд, дарить людям радость и двигаться вперёд. Я от всей души вас поздравляю и хочу, чтобы сегодняшний вечер стал для вас уютным, теплым и, конечно, максимально насыщенным.

Профессия – дарить надежду

Представители лучших клиник региона - государственных и частных - получили свои награды из рук заместителя министра здравоохранения Калужской области Екатерины Качановой-Маховой.

- Дорогие коллеги, я очень рада вас видеть здесь сегодня, - обратилась к собравшимся Екатерина Андреевна. - Уже не первый раз мне доводится присутствовать на этой церемонии. Большое спасибо «Комсомольской правде», которая организовала для нас такой праздник. Особенно приятно, что проходит он в канун Дня медицинского работника. Торжества идут в эти дни и на общественных площадках, и на ваших рабочих местах. И сегодняшние награды станут этому приятным дополнением.

Примечательно, что в этот день награждались не только лучшие врачебные коллективы: именные персональные награды получили и отдельные представители разных лечебных учреждений. Среди них мастера самых разных специальностей – кардиологи и узи-диагносты, эндоскописты и стоматологи – всего десять высококлассных специалистов.

Награжденные обменивались поздравлениями и пожеланиями, а также благодарили медиа-холдинг «КП – Калуга» за подаренное настроение и возможность пообщаться с коллегами в необычной атмосфере.

Атмосферу праздника дополняли трогательные и талантливые концертные номера. Для гостей пели и танцевали детские коллективы «Созвездие», а юный музыкант Милана Коренюгина специально приехала из Тулы, чтобы порадовать героев дня игрой на саксофоне.

Премия «Клиника года» в Калуге давно переросла статус просто профессионального конкурса. Сегодня это искренний разговор общества и медицины на языке благодарности, где главное жюри - пациенты, а главная награда - доверие.

За 11 лет проект стал живым свидетельством того, что в основе настоящего здравоохранения лежат не только высокие технологии и блестящие компетенции, но и ежедневная готовность разделить чужую боль, подарить надежду и вернуть радость жизни.

Праздник подарил врачам то, что они редко позволяют себе в буднях, теплую атмосферу, искренние улыбки и минуты отдыха. И пока звучат аплодисменты и саксофон, остается главное: эти люди каждый день доказывают, что милосердие — не теория, а профессия. И за это им - низкий поклон и глубокая признательность калужан.

Список победителей можно посмотреть по ссылке: Кто получил премию «Клиника года» в 2026 году