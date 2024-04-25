Космонавт и художник: какие секреты о жизни легендарного космонавта Алексея Леонова раскрыла в Калуге его дочь

В этом году международный космический фестиваль «Циолковский» прошёл в нашем городе в пятый раз. Среди его участников – дочь первого человека в мире, вышедшего в открытый космос, Оксана Алексеевна Леонова.

Она показала калужанам фильм «Алексей Леонов. Космос внутри» – первый из серии будущих картин о жизни легендарного космонавта.

С нашими читателями Оксана Леонова поделилась своими впечатлениями о Калуге, в которую она приехала впервые, рассказала об интересных фактах из жизни Алексея Архиповича и своих творческих планах.

О Калуге и Лос-Анжелесе

– Оксана Алексеевна, Вы впервые в Калуге или уже были в нашем городе?

– До сегодняшнего дня в Калуге я никогда не была. Но нахожу здесь огромное удовольствие.

– Где Вам удалось побывать сегодня? Какое впечатление произвела Калуга на Вас?

– Красивый древний русский купеческий город. Мы погуляли по центру. Впечатление осталось прекрасное.

– Вы закончили Военный институт иностранных языков по специальности «переводчик». С какого языка? Пригодилась ли Вам эта профессия в жизни?

– Да, конечно. Я всю жизнь работаю с английским языком. Была синхронистом, устным и письменным переводчиком. Иногда приходилось работать с испанским, но немного.

– Насколько я знаю, Вы сейчас живёте в Лос-Анжелесе, и, получается, тоже общаетесь там на английском?

– Нет. Я уже давным-давно живу в России. Из Лос-Анжелеса я приехала в 2001 году. 23 года назад. Так что эта информация устаревшая.

Но, конечно, там я тоже работала с английским и русским языками: дистрибутировала иностранные фильмы на территории бывшего Советского Союза. По всем республикам.

Фильмы и книга

– На кинофестивале Вы познакомили калужан с фильмом «Алексей Леонов. Космос внутри». Как и когда к Вам пришла идея его создания?

– Где-то с 2012 года я вынашивала идею снять личное интервью, которое бы мне мог дать папа. Хотела непременно добиться от него этого, потому что понимала, что только у меня есть возможность получения эксклюзивной информации об его биографии, доступ к его телу и душе.

Я надеялась, что смогу расположить папу и записывать не дежурные 15, 20, 30, 40 минут интервью, а многие часы наших бесед. Что и благополучно получилось: в течение трёх дней я записала 16 часов наших разговоров.

– Перекликается ли этот фильм с Вашей книгой «Время первых. Судьба моя – я сам»?

– Да, перекликается. Книга была выпущена на базе расшифрованных интервью.

– Сколько времени ушло у Вас на создание этой картины? Где состоялся её премьерный показ?

– Фильм мы создавали несколько месяцев. А его премьера прошла 23 января прошлого года в Кемерово. Ведь Кемерово – папина родина.

Также мы презентовали вторую серию нашего фильма, которая называется «Алексей Леонов. По самому краю». Её премьера состоялась тоже в Кемерово 11 апреля этого года.

Она охватывает период жизни Алексея Архиповича с 1965 по 1975 годы, а также касается подготовки к лунной программе. Часть фильма посвящена подготовке к полёту на «Союз-11», когда первый раз в истории в космос полетели дублёры. Папины дублёры…

Как вы знаете, всё закончилось катастрофой: погиб экипаж в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. Этому трагическому эпизоду тоже отводится часть нашего фильма.

Ну, а заканчиваем мы эту серию подготовкой к международному полёту по программе «Союз-Апполон».

– Какие ещё фильмы о Вашей семье мы сможем увидеть?

– Пока я могу поделиться только идеями. Даже рабочие названия пока не скажу. Но мы обязательно снимем серии, посвящённые общению Алексея Леонова с Юрием Гагариным и Сергеем Павловичем Королёвым. Непременно будет фильм о тёплой дружбе Алексея Архиповича с Томасом Стаффордом, которую он пронёс через всю жизнь. С Томасом они были назваными братьями.

Хотелось бы снять фильм о семейной жизни папы и мамы. Может быть, будет отдельная серия об исторических встречах Леонова с Шарлем де Голлем, Пабло Пикассо и многими-многими другими замечательными людьми.

Космонавт и художник

– В памяти всего мира Алексей Архипович останется первым человеком, вышедшим в открытый космос. А каким он запомнился Вам, как отец?

– Добрым, тёплым, мягким, душевным, отзывчивым, самым лучшим папой на свете.

– В Вашем фильме много говорится о Леонове-художнике. Когда и как Алексей Архипович пришёл в живопись? Сколько всего картин он нарисовал? Где их можно увидеть?

– В живопись папа пришёл ребёнком, как только смог взять в руки карандаш и кисть. Это природный талант, зов, божественная искра, которую ему удалось реализовать.

Сколько у папы картин, я вам не скажу. Их много-много. Две из них находятся в Дрезденской галерее и две в Третьяковской. Большая постоянная экспозиция есть в Музее космоса на проспекте Мира. В том, что под ракетой.

Картины Алексея Архиповича есть и на его второй малой родине: в Калининграде. Но в частной коллекции.

– Есть ли у Вас любимые картины папы? Пробовали ли Вы сами браться за кисть?

– У меня много любимых картин, написанных папой. Они висят у меня дома и приносят мне радость. Целая коллекция. Очень нравятся «Берег Малибу», «Ливанский кедр», «Оксанин лес»… А вообще, я просто смотрю на них и как-то не концентрируюсь на названиях. Поэтому всё, что мне нравится, сходу не назову (улыбается).

Одна из сильнейших картин папы «Над Чёрным морем» находится в Музее космонавтики Москвы. Это его визитная карточка. На ней изображён космонавт, летящий над поверхностью Земли.

Я тоже пробовала рисовать. Моё второе образование – художник-декоратор. У меня хорошо получается ботаническая живопись. Немножко баловалась маслом и акварелью. Но сейчас не рисую: некогда, и вдохновение ушло…

Быть первым

– Важно ли, на Ваш взгляд, быть первым в жизни?

– Нет, абсолютно неважно. Но в хорошем смысле вперёд вырываются только исключительно талантливые богоизбранные люди. Далеко не каждый может быть первым. При этом первым нельзя стать без помощи тех, кто помогает исключительным людям достигать их высоких целей.

– Понравился ли Вам фильм Дмитрия Киселёва «Время первых», в котором роль Алексея Архиповича исполнил Евгений Миронов? Какого мнения о нём был сам Леонов?

– Да, очень понравился. Прекрасный фильм.

Алексей Архипович выступал его консультантом и был очень хорошего мнения, как о фильме, так и о Евгении. Всё было снято с его слов.

После первого, служебного, просмотра Евгений Миронов очень нервничал. Он подошёл к Алексею Архиповичу и сказал:

- Ну как, Вам понравилось?

Папа ответил:

- Очень.

– Было страшно?

– Страшно. Но только в жизни ещё страшнее.

Удивительные повороты судьбы

– Какая деталь из биографии Алексея Архиповича, на Ваш взгляд, самая удивительная?

– Вся его биография состоит из множества удивительных деталей. Любопытно, что у папы был выбор: стать художником или пилотом. В результате по ряду жизненных обстоятельств он стал пилотом. Но, тем не менее, тяга к живописи никогда его не покидала. И вот, пожалуйста: он реализовал себя не только как пилот и космонавт, но и как художник. Разве не удивительно?

И вторая серия нашего фильма не случайно называется «По самому краю». Алексей Архипович за свою жизнь неоднократно был на грани гибели. Но, слава Богу, всё обошлось. И это тоже по-своему удивительно.

А люди, с которыми он встречался…

И вообще, тех событий, которые были в папиной жизни, хватило бы на сотни, и сотни, и сотни, и сотни людей. А у него все они были сконцентрированы и прожиты с достоинством и честью.

– А с чем связали свою жизнь Ваши дети?

– Мой сын занимается журналистикой. Он работает шеф-редактором на телекомпании «Спутник ТВ», где переводит российские новости для зарубежных слушателей и зрителей. Английский язык у него такой же родной, как и русский.

Дочь – многодетная мама. У неё пятеро детишек. Совсем маленьких: полтора годика, два с половиной, три с половиной, девять и десять лет. Поэтому сейчас ей трудно где-либо работать. Она занимается семьёй и домом.

Встречи

– Вы много путешествовали по миру, общались со многими людьми. Есть ли встречи, которые Вам памятны особо?

– Особо мне памятны все встречи, на которых я была с папой. Каждый год я сопровождала его на конгрессы участников космических полётов. Там мне посчастливилось познакомиться со всеми космонавтами и астронавтами мира.

В процессе конгрессов мы также встречались с нобелевскими лауреатами, с деятелями искусств, религиозными и политическими деятелями. Это было невероятно интересно и запомнилось на всю жизнь…

– Что бы Вы могли пожелать калужанам?

– Я бы хотела, чтобы в вашем городе идеи о космосе развивали ещё глубже. Пусть космическое воспитание начинается уже с детского садика, где деткам будут рассказывать о космических полётах и героях космоса.

На Кузбассе их три: Алексей Леонов, Борис Волынов и Александр Гребёнкин, который сейчас находится на борту МКС. А вот именно калужанин, насколько я знаю, в космос ещё не полетел…