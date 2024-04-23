Куда в Калуге податься пенсионеру-инвалиду

В редакцию обратились неравнодушные калужане и рассказали о семье супругов-пенсионеров.

Они в одиночку борются с трудными жизненными обстоятельствами.

Мы связались с калужанами, выслушали их историю и выяснили, как в Калуге выживают пожилые люди с инвалидностью.

Редкий диагноз

На одной из главных улиц Калуги стоит многоэтажный дом, здесь живут 71-летний Геннадий Николаевич и 70-летняя Татьяна Ивановна. У мужа вторая группа инвалидности, по зрению, а у Татьяны Ивановны - первая, чуть больше двух лет назад она узнала о своем редком диагнозе – синдроме Гийена – Барре.

Это аутоиммунное заболевание, когда организм атакует участки собственной нервной системы. Теряется чувствительность в ногах или руках, появляется мышечная слабость.

В однокомнатной квартире пенсионеров, как умеет, хозяйничает супруг. Татьяна Ивановна – лежачая. Ноги женщины ослаблены и лежат неподвижно, а вот руки она начала поднимать буквально 3-4 месяца назад.

— Все произошло 25 января 2022 года, – вспоминает женщина. – Мой Гена 27 лет проработал водителем на скорой помощи, в тот год на пенсии был, но еще работал. Утром я проводила его на работу. Помню, еще почему-то дверь не закрыла на внутренний замок, как обычно, и подумала: «Ладно, потом». Вот единственный раз я так не сделала, и хорошо, иначе пришлось бы ломать железную дверь.

Шла с кухни по коридорчику и в один момент ноги плавно так на пол опустились, руки опустились, и я легла пластом. Я не поняла, что произошло. Подняться не могу. Кое-как выползла в прихожую, зубами скинула телефон с кресла. Как-то смогла набрать номер Гены, говорю: «Меня, наверное, парализовало».

В тот день меня повезли в Анненки, оставили там на 14 дней. И все, с тех пор я больше нигде ни разу не лежала. За два года и два месяца невролог у меня был три раза. Оформили мне первую группу инвалидности.

Помоги себе сам

Татьяна Ивановна со временем начала тренироваться, как может, и вот несколько месяцев назад в руках появилась сила, она их поднимает, разрабатывает.

Только пальцы не слушаются, кисти не гнутся, но планшетом управлять уже получается. Так пенсионерка общается с людьми и читает о важном.

— Я в интернете вычитала, что мне положена квота на лечение, - говорит Татьяна Ивановна. - Вступила в группу, где люди с таким же диагнозом, как у меня. Ни у кого такого нет, чтобы два года лежали. У всех реабилитации идут, но почему же я просто лежу два года? Мне бы реабилитацию, лечебную физкультуру, и я бы встала, как другие.

Детей и внуков у супругов нет. Ухаживает за лежачей женой сам Геннадий Николаевич. Он же обращается по всем вопросам супруги в поликлиники, больницы и другие ведомства.

Выписывает лекарства у терапевта тоже ежемесячно, ходит для этого на прием.

Значительная часть семейного бюджета у пенсионеров уходит на лекарства, ведь бесплатно полагаются далеко не все необходимые препараты.

Обоим нужна помощь

— Когда прихожу к врачу насчет жены, мне ничего не говорят, – сетует пенсионер. – Просто терапевт таблетки выписывает, и все. Положена ли ей реабилитация, физкультура – ничего не знаем. Так и живем.

Женщина однажды обратилась к известному в городе общественнику, он приехал к пенсионерам и буквально через 10 дней у них появилась специальная кровать для ухода за лежачим больным с пультом управления.

71-летнему калужанину стало легче ухаживать за супругой.

Еще дважды в неделю приходит специалист от Красного креста. На этом поддержка пенсионеров заканчивается.

Эту кровать пенсионерам привез известный в городе общественник.

Готовит Геннадий Николаевич самую простую еду, питание не слишком разнообразное, ведь ежемесячно у супругов около 7 тысяч рублей уходит на покупку лекарств. Льготные, по словам Татьяны Ивановны, выдают только на 630 рублей.

Сложность еще и в том, что сам Геннадий Николаевич с инвалидностью – пенсионер плохо видит. В последний год его мучает слабость.

— Иду – шатаюсь, люди думают, что пьяный, – говорит мужчина. – А ничего не сделать, идешь – и вот повело внезапно. Тоже самочувствие неважное.

— Как обидно, ведь у меня голова работает, и память хорошая, и с речью в порядке, – вступает в разговор супруга. – Мне нужно лечение, нужно ЛФК, реабилитация, ну что ж я лежу. Ведь у меня есть улучшения, я вот руки разработала. Может, МРТ сделать или еще что, чтобы проверить? Знаю, есть уколы платные, они помогают восстановлению в моем случае. Но там все в деньги упирается, на десять дней тысяч двести надо, если не больше. Но мне ничего никогда не делали и не предлагали. Не положено или потрачено не по назначению – не знаю…

Если прошусь на реабилитацию, первый вопрос слышу: «А кто за вами будет ухаживать?» А некому, у меня ж нет никого, только Гена. Да он сам вон еле ходит, капельницы делает, плохо ему…

До инвалидности мужчина работал на Скорой помощи. Благодаря ему медики успевали спасти многие жизни.

На что надеяться?

История пенсионеров, оказавшихся один на один со своими болезнями, к сожалению, может быть актуальна для многих калужан. Мы обратились в ведомства, чтобы понять, где искать помощи пожилым и инвалидам в городе.

— Геннадий Николаевич и Татьяна Ивановна в настоящее время меры соцподдержки как инвалиды не получают, на социальном обслуживании не состоят, – отвечают в министерстве труда и соцзащиты региона. – Инвалидам предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%. За содержание жилого помещения, за воду и электричество и прочее, но не более нормативов потребления. Чтобы получать права компенсации, надо обратиться в управление соцзащиты Калуги на Московскую, 188.

Нуждающимся могут предоставлять услуги соцобслуживания на дому. Программа соцуслуг разрабатывается с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалидов.

Соцобслуживание на дому может предоставляться бесплатно, либо платно исходя из дохода получателя услуг. Чтобы получать соцобслуживание, нужно обратиться в центр обслуживания населения «Забота», Московская, 217.

— К нам могут обратиться пожилые люди и инвалиды любой группы, – говорит руководитель центра «Забота» Светлана ТРАЙНЕНКОВА. – Для начала надо обратиться в учреждение по телефону 55-46-66. Можно обратиться через сайт по вкладке «Обращения граждан». Человек пояснит, в какого рода помощи он нуждается, его сориентируют. Бывает срочная помощь, например, «Социальное такси». Чтобы им пользоваться, сначала нужно заключить договор.

Есть помощь на дому – предоставление соцработника, он приходит 2-3 раза в неделю после заключения договора.

По необходимости может быть предоставлена сиделка, сейчас ее называют помощник по уходу. Если человек нуждается в уходе, то он обращается в координационный центр по адресу: Врубовая, 22, тел. 79-13-98. В настоящий момент в трех отделениях обслуживаются 328 человек.

Проверить, подходит ли калужанин для получения такого рода помощи можно через госуслуги, заполнив форму.

Если человек лежачий, но может подписать договор своей рукой, то он ставит подпись в договоре с центром, если самостоятельно подписать не может, то договор подписывает человек, который действует в его интересах: супруг, законный представитель и т.п.

Какие именно документы нужно предоставить любым доступным образом, калужанам сообщит наш сотрудник.

Пенсионерам-инвалидам не так просто разобраться, куда обращаться и какую помощь просить.

Полагается…

— Татьяна Ивановна длительно наблюдается в поликлинике городской больницы № 4, один раз в месяц ее осматривает терапевт, невролог на дому, – комментирует ситуацию с пенсионерами региональный минздрав. – Регулярно осуществляют забор анализов на дому. По поводу хронических заболеваний - стоит на диспансерном учете. В настоящее время проходит обследование. Получает льготные лекарства, с начала 2024 года ей выдали лекарства по 8 льготным рецептам.

Отметим, сейчас выписывать электронные льготные рецепты можно по единому номеру 122 ежедневно с 9 до 14 часов, кроме выходных. По этому номеру можно оставить заявку на выписку льготных рецептов как пациенту, получающему препараты на постоянной основе.

Медицинская реабилитация взрослых проводится по направлению врача-терапевта, участкового терапевта, врача общей практики и др.

… но не предоставляется

Согласно ответам ведомств, получить направление на реабилитацию можно от своего лечащего врача. Почему боле чем за два года врачи, посещающие лежачую Татьяну Ивановну, не посчитали необходимым назначить женщине реабилитацию – открытый вопрос.

Актуальной становится и проблема отсутствия информации. Люди, особенно пожилые, не знают, где могут получить помощь. Врачи, ведущие пациента, не сообщают об их нуждах в смежные социальные ведомства, чтобы их взяли на контроль и помогали в быту. Всего этого они вынуждены добиваться самостоятельно.

Неужели так сложно наладить межведомственное взаимодействие? Отладить систему так, чтобы информация от медиков поступала в соцзащиту, и та уже сама брала на себя работу по оформлению всего необходимого для лежачих больных.

Ну а пока калужане с инвалидностью живут с ощущением полной заброшенности и ненужности, пытаясь своими силами хоть как-то облегчить свою жизнь.