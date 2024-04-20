Игорь Прокопенко в Калуге признался, что он подполковник и рассказал историю про Брежнева

В рамках кинофестиваля «Циолковский» состоялась творческая встреча с журналистом, телеведущим Прокопенко.

В этот раз он привез в Калугу фильм «Как выглядит Вселенная» и пообщался со зрителями.

Вопросов ему задали немало.

- Кто вы по профессии?

- Вы прям не в бровь, а в глаз. У меня два военных училища в анамнезе: Прославленное калининское суворовское военное училище и Донецкое военное училище. Я из семьи потомственного военного.

И конечно, как только возникла возможность поступить в Суворовское училище, я поступил. Я подполковник запаса. На телевидении оказался случайно.

Служил в авиации. Место было секретное, потому что обкатывали самые секретные на тот момент самолеты – Су-27 и МиГ-31, который пускает знаменитые «Кинжалы». Служили в этой воинской части от лейтенанта и до пенсии, потому что она была закрытой.

Но это были красивые места – Саваслейка. Летчик заходит на посадку, рассказывает: «Захожу на второй круг – через полосу медведь пошел». В леса мы ходили на лыжах, за земляникой, целоваться... Но потом жизнь так сложилась, что я был вынужден покинуть это незаменяемое место.

И теперь проекту «Военная тайна» 28 лет. 6 марта 1996 года в эфир вышла первая программа. Я, честно говоря, не заморачивался на такой срок думал, что года 3-4, но, как говорят, бойтесь своих желания.

И, хотя я делаю много других проектов, «Военная тайна» - это моя жизнь, любовь. Каждую среду в 5 утра я еду из студии после записи по одному и тому же маршруту домой и каждый раз у меня такое ощущение, будто я провалился в какую-то голографическую вселенную, потому что не понимаю: это было вчера, или 10 лет назад, или 15, или 28.

Вы представляете 28 лет жизни спрессовано в эту программу. Я всегда хотел писать. И жизнь мне дала такой подарок. Я много пишу. Всё, что я говорю, пишу сам, у меня нет редактора. Да, мне готовят материалы, собирают информацию, но пишу сам, дня три на это уходит.

«Хотелось на войну»

- Какие знаковые встречи, события были в вашей жизни?

- Я состоялся сначала как военный корреспондент, много ездил на войну, начиная с 1989 года. И было время, когда мне очень хотелось на войну. Помню 1992 год. Был не очень известный осетино-ингушский конфликт, и я там оказался вместе с испанским корреспондентом Стефаном.

Мы с ним объединились, экипировались, тогда не было пресс-служб. Мы ходили сами через линию фронта и обратно. В след стреляют, а нам весело, прёт меня. Сейчас рассказываю об этом с ужасом и болью.

И своей войны я наелся во время новогоднего штурма Грозного, мы чудом оттуда выбрались. Тогда я сам себе сказал: больше не хочу ездить на войну. Я настолько ужаснулся кровавой трагедии, две недели сидел в окружении.

А встреч много было… Вот с Угольниковым однажды встретился и 30 лет дружим. Я, кстати, участник парада на Красной площади, когда на трибуне стоял Брежнев, а принимал парад министр обороты Дмитрий Устинов. Это незабываемая история была.

- Вы рассказывали, что 12 апреля 1951 года было воздушное сражение Кожедуба.

- Вы имеете ввиду в Корее? Да это потрясающая история. Кожедуб только возглавил нашу военную группировку самолетов. Американцы узнали и решили разбомбить нашу базу. Это был один из моментов, когда мы были в прямом вооруженном столкновении с США. Американцы подняли десятки самолетов.

Кожедуб был гением, величайшим летчиком, он поднял всех в воздух и дал воздушный бой. Мы не потеряли ни одного самолета. Американцев разбомбили, только в плен, по-моему, 100 американских летчиков взяли.

Это стоит рассказывать. Надо еще раз показать. Я обязательно поставлю этот эпизод, покажу в субботу, 29 апреля, в 11:00.

Человечество в опасности

- Как вы относитесь к большому технологическом прорыву, который сейчас происходит?

- Как-то в Западном Берлине я увидел, как идет человек по улице и разговаривает по телефону и подумал: «Боже, какое чудо, как счастливо будет человечество, когда эта штука будет у каждого в руках».

Сегодня эта штука у каждого в руках, а счастливей человечество не стало. Человечество, конечно совершило колоссальный технологический рывок.

Я встречался с учёным Стивеном Хокингом, которому принадлежит фраза: «Если человечество не научится справляться со своими технологическими достижениями, оно гарантированно себя уничтожит». Это, действительно, наша цивилизационная проблема.

Способы коммуникации сейчас бешеные. Мы знаем, что в мире происходит, кто что сказал. Огромное количество источников информации, отсюда уходит ощущение опасности. На самом деле человечество в огромной опасности, которую оно само себе несет.

Миллион для Вилли Брандта

- Как часто у вас были командировки и сколько стран вы посетили?

- Не так уж много посетил, зато посещал их регулярно. Сфера моего профессионального интереса – Германия. Берлин я знаю лучше других городов и все, что связано с советско-германскими отношениями.

Помните, в интервью Такеру Карлсону Путин упоминает немецкого политика Эгона Бара. Это легенда. Я с ним 20 лет дружил, у меня большое количество видеоматериала, сейчас готовлю большой проект по российско-германским отношениям, и вы не представляете, сколько там интересных и детективных историй.

Вот кто первый глобалист планеты? Брежнев!

Мы думаем, в чём экономическое чудо послевоенной Германии. Принято считать, что это - План Маршала. Ничего подобного. План Маршала - это просто длинные кредиты.

Брежнев в 1970 году вместе с канцлером Германии Вилли Брандтом заключили московский договор о дружбе. Признание границ произошло только 6 сентября 1970 года во время подписания договора. Эгон Бар занимался этим договором. И после этого в Германию пошел дешевый советский газ. Вот вам и послевоенное чудо.

Расскажу одну историю, которую мне лично рассказал Эгон Бар. До 1970 года Советский Союз и Западная Германия формально находились в состоянии войны. Между лидерами не могло быть никаких контактов. И вот решили установить тайный канал между Брежневым и Вилли Брандтом. И в результате они подружились. Три раза потом встречались. В 1972 году сотрудник госбезопасности Вячеслав Кеворков приходит к Брежневу. Тот сразу говорит:

- Что будешь выпивать?

- Нет, Леонид Ильич, я не буду выпивать.

Брежнев спрашивает:

- Как мой друг Вилли?

- Плохо. Во время предвыборной поездки его сфотографировали с женщиной. Теперь шантажируют этими фотографиями, требуют, чтобы он подал в отставку.

Брежнев возмутился:

- Как в отставку? Из-аз бабы в отставку! Да если я из-за каждой женщины буду подавать в отставку, кто же будет страной руководить? Ты передай ему, чтоб сидел на месте.

- Ему собираются объявить импичмент, оппозиция перекупает голоса.

Брежнев удивился, у нас -то такого не было:

- Как перекупает голоса? За деньги! И сколько стоит голос депутата?

- Миллион дойч марок.

- Пойди к Косыгину, возьми миллион дойч марок, отвези моему другу Вилли Брандту, пусть он купит себе этот голос и сидит на месте.

И Эгон Бар подтвердил, что Вячеслав Кеворков привез миллион дойч марок, сказал, что страшно испугался: «Нас всех посадят». Кеворков и Бар доказывали, что деньги они вернули обратно. Но тогда оппозиция не смогла перекупить голоса и Вилли Брандт остался. Может, и повезло.