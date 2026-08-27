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Обнинск

В Обнинске меняют водопровод от Белкинской до проспекта Ленина

Дмитрий Ивьев
27.08, 09:21
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Реконструкция сетей проходит на участке от перекрёстка ул. Белкинской до пр. Ленина, 168, сообщили в филиале РИР.

- Этому водопроводу, как и большинству инженерных сетей в районе, уже больше 40 лет, - пояснили коммунальщики. - Необходимость замены назрела давно. Благодаря реконструкции мы обновляем 963 метра трубопровода.

На сегодняшний день уже проложено более 200 метров нового трубопровода. Выполнена замена старых труб и колодцев на новые, проведены гидравлические испытания.

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