В Обнинске завершают работы на территории школы №11
В прошлом году там заменили часть труб.
А этим летом уложено ещё 155 метров новых магистральных сетей.
- Уже полностью завершены работы по капитальному ремонту трубопровода, - рассказали в филиале РИР. - И сейчас уже завезли и уложили почвогрунт, выполнена подготовка под асфальтирование. В ближайшие дни уложим асфальт.
Работы закончат до 1 сентября.
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