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Обнинск

В Обнинске завершают работы на территории школы №11

Дмитрий Ивьев
27.08, 08:30
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В прошлом году там заменили часть труб.

А этим летом уложено ещё 155 метров новых магистральных сетей.

- Уже полностью завершены работы по капитальному ремонту трубопровода, - рассказали в филиале РИР. - И сейчас уже завезли и уложили почвогрунт, выполнена подготовка под асфальтирование. В ближайшие дни уложим асфальт.

Работы закончат до 1 сентября.

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