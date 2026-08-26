Жители Балабаново жалуются на грязную воду

В ночь на 26 августа в городе проходили масштабные ремонтные работы, которые завершились к утру.

Однако нормальной воды из крана жители города сразу же не получили.

В соцсетях люди рассказывают, что из крана вовсе ничего не текло или вода была грязной.

В администрации города обещали, что водоснабжение должно восстановиться к 12:00.

- К сожалению, любое изменение давления после восстановления подачи воды даёт толчок во всей системе, и эта взвесь идёт в водопровод. Это проблема временная. Такую воду необходимо слить или подождать, пока линия промоется самотеком, - прокомментировали также в водоканале.