Подготовку к отопительному сезону в Обнинске завершат за две недели
Уже проведены промывка, опрессовка и наладка систем отопления многоквартирных домов.
Об этом 24 августа сообщили на совещании в администрации города.
- На данный момент полностью готовы 92% всех МКД. Завершить их подготовку планируется в течение ближайших двух недель, - говорится в официальном комментарии. - Что касается 43 образовательных учреждений Обнинска (18 школ и 25 детсадов), то здесь степень готовности составляет 100%.
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