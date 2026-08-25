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Обнинск

Подготовку к отопительному сезону в Обнинске завершат за две недели

Дмитрий Ивьев
25.08, 07:59
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Уже проведены промывка, опрессовка и наладка систем отопления многоквартирных домов.

Об этом 24 августа сообщили на совещании в администрации города.

- На данный момент полностью готовы 92% всех МКД. Завершить их подготовку планируется в течение ближайших двух недель, - говорится в официальном комментарии. - Что касается 43 образовательных учреждений Обнинска (18 школ и 25 детсадов), то здесь степень готовности составляет 100%.

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