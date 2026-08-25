Подготовку к отопительному сезону в Обнинске завершат за две недели

Уже проведены промывка, опрессовка и наладка систем отопления многоквартирных домов.

Об этом 24 августа сообщили на совещании в администрации города.

- На данный момент полностью готовы 92% всех МКД. Завершить их подготовку планируется в течение ближайших двух недель, - говорится в официальном комментарии. - Что касается 43 образовательных учреждений Обнинска (18 школ и 25 детсадов), то здесь степень готовности составляет 100%.