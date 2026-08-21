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Обнинск

В Обнинске снизится температура горячей воды

Дмитрий Ивьев
21.08, 09:44
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Ремонтные работы запланированы на вторник, 25 августа, сообщили в администрации города.

С 9:00 до 17:00 специалисты РИР будут менять задвижки на трубопроводах, которые соединяют старую и новую части городской котельной.

- В это время горячая вода в город будет подаваться по обратному трубопроводу – температура может быть ниже обычной, - пояснили в администрации.

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