В Обнинске снизится температура горячей воды

Ремонтные работы запланированы на вторник, 25 августа, сообщили в администрации города.

С 9:00 до 17:00 специалисты РИР будут менять задвижки на трубопроводах, которые соединяют старую и новую части городской котельной.

- В это время горячая вода в город будет подаваться по обратному трубопроводу – температура может быть ниже обычной, - пояснили в администрации.