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Обнинск

В Балабаново отключат воду

Дмитрий Ивьев
20.08, 14:12
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С 22:00 вторника, 25 августа, до 7:00 среды, 26 августа, водоснабжения не будет во всем городе, предупредили в местной администрации.

Это связано с проведением работ по промывке резервуара чистой воды на насосной станции второго подъема «Кочетовка».

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.

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