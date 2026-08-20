В Балабаново отключат воду

С 22:00 вторника, 25 августа, до 7:00 среды, 26 августа, водоснабжения не будет во всем городе, предупредили в местной администрации.

Это связано с проведением работ по промывке резервуара чистой воды на насосной станции второго подъема «Кочетовка».

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.