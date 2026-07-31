Жители деревни Кабицыно возмущаются состоянием остановок

В четверг, 30 июля, жительница деревня Кабицыно рассказала о проблеме с остановками в комментариях в социальной сети.

По её словам, проблема не решается уже долгое время.

— Пожалуйста, разберитесь с остановками в Кабицыно, - пишет женщина. Это просто ужас! Нет сил на такое смотреть!

По словам представителя министерства транспорта Калужской области, до конца недели уборку остановок проведут.