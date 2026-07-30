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Обнинск

Обнинские пловчихи взяли две бронзы и серебро на Спартакиаде в Пензе

В Пензе с 28 по 30 июля проходит финал XIII летней Спартакиады учащихся России по плаванию.
Ольга Володина
30.07, 16:19
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Фото: СШОР «Олимп».
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Во Дворце водного спорта «Сура» собрались сильнейшие пловцы 14–15 лет из 53 регионов страны. Калужскую область представляют воспитанницы школы олимпийского резерва «Олимп» – Мария Васильева и Евдокия Мартынова. Итогами их выступлений поделились в спортшколе.

Во второй день соревнований обе девушки поднялись на пьедестал. Евдокия Мартынова завоевала бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 2:05.45. Её наставник – тренер Константин Суворов.

Мария Васильева также взяла бронзу – на дистанции 200 метров брассом, показав время 2:36.43. Готовят спортсменку Алексей Бычина и Наталия Козлова.

В заключительный день Мария Васильева добавила в копилку ещё одну медаль. На дистанции 100 метров брассом она финишировала второй с результатом 1:11.04. Теперь в активе калужских пловчих три награды разного достоинства.

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