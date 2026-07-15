Житель Боровска, зарезавший свою собаку, получил принудительные работы

В среду, 15 июля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора 37-летнему мужчине. Его признали виновным в жестоком обращении с животным.

— В марте этого года мужчина разозлился на свою годовалую собаку породы борадор из-за погрызанной мебели в доме. Он взял нож, вывел пса на улицу и нанёс ему не менее 15 ударов в шею, туловище и лапы. От ран животное погибло. Но даже после смерти собаки мужчина продолжал бить её ножом, а потом просто бросил тело на обочине дороги и ушёл, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к двум годам принудительных работ. Отбывать наказание он будет в специальном исправительном центре.