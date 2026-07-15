+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Житель Боровска, зарезавший свою собаку, получил принудительные работы
Обнинск

Житель Боровска, зарезавший свою собаку, получил принудительные работы

Евгения Родионова
15.07, 12:19
3 531
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 15 июля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора 37-летнему мужчине. Его признали виновным в жестоком обращении с животным.

— В марте этого года мужчина разозлился на свою годовалую собаку породы борадор из-за погрызанной мебели в доме. Он взял нож, вывел пса на улицу и нанёс ему не менее 15 ударов в шею, туловище и лапы. От ран животное погибло. Но даже после смерти собаки мужчина продолжал бить её ножом, а потом просто бросил тело на обочине дороги и ушёл, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к двум годам принудительных работ. Отбывать наказание он будет в специальном исправительном центре.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
боровск
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
0%
0%
20%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJYbFpxalB6MUZYaW0zRy83alBoUlE9PSIsInZhbHVlIjoiNU4vOVBRUmZaVkNmZWtHcmdVcnErblBwdVZMcHdwK1VCdHE1bkRiMmdVRVR4b1hzU1k2Znl4S0dBdFovalFPOFpRVVNJY2hVT01pbG44dklHekVTL1lwUm5YMHM5RlZwTGxGQ0VuNEhLa1FNYThOVnkvRUhvbzJxMTBXd1RGRFB0Y2hwLzlxVjlzS0ljclIrNVBtZ2VPakx6Ri90VHMwOWJtUERpdFVWQ3ZhclFBK211YzF4aytGWU9kT2wvUmtOQloza08vME1kRlZuZ1E3YTdEd1lZN3MxRWp1dFR1dFBneTQwbm95bzZJcUtOOWdxbVgwZ0ZsZnhsbFhPSGNIcVYzV2NYN0tLcHBDYzVLK0trNWovZ1MvSk52RzNmaU1rRU5qOHF2bFRCZUd4VWhUK0Z2NXFtM1ordVVKazJQQ3dIN05TZUJkYWRwQXFnVGtRdVpvTFlkcGp0Sk1JM3RDN09rT1ZsUVRrVTd4SitHTldtZW9sYkNzWGk5UmlMdTlmcEtoZXJsMWlZQjJSU21hamFMYlJvNHczM0hrVTJWVS9WTkE5SUhNYmsxODlqTFpXRk1mWmN1S3pqRzViUzRnMyIsIm1hYyI6ImE1NzAyOTA1ZmM3MWEzNjMzOTA1MzEyMGQ2OTQ1ZGQ3YmRiM2Y3ZmYyNDVlNjY4MTJkMmFkMjQyM2ZiMGQxZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZsdFozSEY2eG5wRVl1aUFSVE5OeEE9PSIsInZhbHVlIjoiWHlGY3lUOThDK0txM1A4SGhzRGtJcjFMbzhKYkk5Z014QjdzN2cwZUlyaHdpWWY2cE90VnM5OHcyaGtISjBTcGdHLzlvQlZJTktIVnRJWEozcnBXbkZEeWlWNXc4azMzcnA0TGdLNWFFNGVIY2dsRW1JVy85L25SMDF1SFBEUlJhRWxCWGZ3STYzNkJVa3EvOWYxSy9VRVVTN3Y5TTNpTCs4SVlKSWEydVkrYWJKOHpKTFVscG9BUlRVNHRSKzh6b2I1Q2VGVFNNZnY5ZUowQXA4K2dCKzhTdktjeVZyUzRsS2ZHb29LMENHNUpYZ25BNjd5cEo0dkFMMTJlSFk5TmhjcmNDYzMrR0tCRlNseUlxRXFmbHJpVE5yNHZ6Zm5iSzg0WUU5citlNStFU2p5WVFlRHlaSWt6NE5pN0wrTnRVMnJoREhoelAxY1lxaFRna3FDajk3eDdWQkhPc1B3Nlk4bFZ2bTFKd21PclRsZWFOOXEyTDI3TGFZcU1MZk56eHN3UTlmdkxhWXlJVkVCNlFlYnprTEJVa0VFOGZEWU1EakJTNXJkVEg4R1RnRGpNVjhscnV0NTFOL0lpYU5LQ1B0RGlYVFpTZWlUVHFTMEI5Nk8zTWdpMmpZNERHUEVwMXFxd2RicjVHbDdXOXlWNnJvYmd4aVNpbXQyTDNGak95a1AxcXpjbHg2UG5KS0pyWmY5OFdjVFU0dEY1RXc0UjZjb0JEVnVXbGFrYmdXaEdkQzRGMmE1K3F6MFJTUjYrb01XNnhsaDhaelFkaE1lcWpKWFBUelJCSGtIMEFGZzdsbWovaVR4RkNYdzQ1QkxhWXNIWG9ZUktZeDU3aHQwRCIsIm1hYyI6IjRmMDljZDRmNzdkZDBkM2MxYjIxM2EwN2QxZGE2Nzg3Njg0MzVmM2NiY2QwYjk3ZDRiYWQwNmY3NzlmNTdhZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+