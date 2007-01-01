В Боровском районе осудят мужчину, зарезавшего свою собаку
В среду, 20 мая, прокуратура Боровского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в жестоком обращении с животным с применением садистских методов.
— В марте мужчина взял нож, вывел свою собаку на пустырь в микрорайоне Молодёжный деревни Кабицыно Боровского района и зарезал её до смерти. Также владелец сломал собаке нижнюю челюсть и кости, - пояснили в прокуратуре.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
