В Боровском районе осудят мужчину, зарезавшего свою собаку

В среду, 20 мая, прокуратура Боровского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в жестоком обращении с животным с применением садистских методов.

— В марте мужчина взял нож, вывел свою собаку на пустырь в микрорайоне Молодёжный деревни Кабицыно Боровского района и зарезал её до смерти. Также владелец сломал собаке нижнюю челюсть и кости, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.