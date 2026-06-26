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Обнинск

В Боровске после прорыва канализации вода третью неделю течёт по улице

Евгения Родионова
26.06, 09:10
1 396
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Об этом в четверг, 25 июня, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети.

По её словам, канализацию на улице Мичурина прорвало 10 июня.

— Зловонная вода третью неделю течёт по улице, - пишет женщина. - Многократные обращения жителей в администрацию города, Водоканал, к депутатам ни к чему не привели. В Водоканале ответили, что работать некому. А куда идут коммунальные платежи, если там никто не работает? Этот поток уже ни перешагнуть, ни обойти. Приходится идти по нему и нести это на подошвах обуви домой. Только холеры нам теперь не хватает! Просим вас решить проблему.

— Этот адрес есть в плане работ, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Для проведения ремонта необходима помощь спецтехники, ожидаем её с другого аварийного объекта. Приступим к работам при первой возможности.

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