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Обнинск

В Малоярославце 16 июня отключат воду для ремонта труб на улице Газовиков

Утром 16 июня глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов сообщил об аварии на сетях.
Ольга Володина
16.06, 07:41
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Фото: глава Малоярославецкого муниципального округа Калужской области Вячеслав Парфёнов.
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По улице Р. Газовиков обнаружили утечку воды. Для её устранения временно перекроют холодное водоснабжение.

Воду отключат с 8:30 до 17:00, под ограничение попадают:

- ул. Р. Газовиков дома №№31-35;

- ул. Тюменская;

- 1-й Тюменский проезд;

- 2-й Тюменский проезд;

- ул. Карижская;

- ул.Турецкая;

- ул. Радищева дома №№61-89;

- СНТ «Зерно»;

- мкрн. Немцова;

- мкрн. Комфортный;

- д/с «Синяя Птица».

Возможно снижение давления в водопроводной сети у жителей верхних этажей.

Вячеслав Парфенов обратился к жителям:

- Прошу вас заранее осуществить запас воды на период производства работ.

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