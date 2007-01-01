В Малоярославце 16 июня отключат воду для ремонта труб на улице Газовиков

Утром 16 июня глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов сообщил об аварии на сетях.

Фото: глава Малоярославецкого муниципального округа Калужской области Вячеслав Парфёнов.

По улице Р. Газовиков обнаружили утечку воды. Для её устранения временно перекроют холодное водоснабжение.

Воду отключат с 8:30 до 17:00, под ограничение попадают:

- ул. Р. Газовиков дома №№31-35;

- ул. Тюменская;

- 1-й Тюменский проезд;

- 2-й Тюменский проезд;

- ул. Карижская;

- ул.Турецкая;

- ул. Радищева дома №№61-89;

- СНТ «Зерно»;

- мкрн. Немцова;

- мкрн. Комфортный;

- д/с «Синяя Птица».

Возможно снижение давления в водопроводной сети у жителей верхних этажей.

Вячеслав Парфенов обратился к жителям:

- Прошу вас заранее осуществить запас воды на период производства работ.