В Малоярославце 16 июня отключат воду для ремонта труб на улице Газовиков
Утром 16 июня глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов сообщил об аварии на сетях.
По улице Р. Газовиков обнаружили утечку воды. Для её устранения временно перекроют холодное водоснабжение.
Воду отключат с 8:30 до 17:00, под ограничение попадают:
- ул. Р. Газовиков дома №№31-35;
- ул. Тюменская;
- 1-й Тюменский проезд;
- 2-й Тюменский проезд;
- ул. Карижская;
- ул.Турецкая;
- ул. Радищева дома №№61-89;
- СНТ «Зерно»;
- мкрн. Немцова;
- мкрн. Комфортный;
- д/с «Синяя Птица».
Возможно снижение давления в водопроводной сети у жителей верхних этажей.
Вячеслав Парфенов обратился к жителям:
- Прошу вас заранее осуществить запас воды на период производства работ.
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