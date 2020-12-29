Экономика Калужской области потеряла из-за коронавируса 2,7 миллиарда рублей

Из-за последствий пандемии коронавируса экономика Калужской области в 2020 году потеряла около 2,7 миллиарда рублей. Во вторник, 29 декабря, об этом заявил губернатор Владислав ШАПША.

- У нас на сегодняшний момент падение по собственным доходам где-то 4%. Для бюджета области – это существенная сумма – 2,7 миллиарда рублей, - рассказал он в интервью «РИА Новости». - Частично это было компенсировано за счет федеральных трансфертов, мы признательны за это правительству Российской Федерации. Принятые меры позволили удержать производство на территории Калужской области на достаточно хорошем уровне. Если мы видим в автомобильной отрасли спад, то в сельском хозяйстве – рост на 7%, в строительной отрасли – на 17%. По вводу жилья мы превысили прошлогодние показатели на 21%. То есть эти отрасли компенсировали падение экономики в общем. По общей выручке мы видим до конца года рост на 1,5% у всех предприятий.

Губернатор при этом подчеркнул, что Калужская область не отказывается от федеральной помощи.

- Мы никогда не отказываемся от поддержки, - отметил Шапша. - Правительство, на самом деле, оказывает очень серьезную помощь. Я не знаю и не представляю губернатора, который бы сказал, что нам ничего не нужно. Я хочу сказать, что Калужская область – это один из немногих регионов, который за последние 10 лет стал донором, и даже в этой сложной ситуации наша бюджетная обеспеченность в этом году выросла. Но это не значит, что нам не нужна помощь. Конечно, у нас есть проекты, которые мы можем реализовать только вместе с федеральным правительством, прежде всего инфраструктурные. У нас строится ледовый дворец, в следующем году он будет введен в эксплуатацию. Это очень знаковый объект не только для Калужской области, но и для всей России. У нас строится кампус, филиал МГТУ им. Баумана, этот проект мы тоже реализуем совместно с Федерацией. У нас есть проекты, связанные со строительством северного обхода Калуги, который позволит создать кольцевую дорогу вокруг города, и таким образом вовлечь в оборот большее количество земли, на которой можно строить предприятия, развивать жилищное строительство. Эта автострада открывает перспективу для развития Калуги в будущем. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» происходят позитивные перемены, которые позволяют повысить качество жизни жителей региона и создать дополнительные возможности для развития бизнеса. Так вот, без поддержки и средств федерального бюджета, конечно, эти проекты невозможно было бы реализовать. Сейчас мы строим госпиталь, и тоже рассчитываем на поддержку федерального центра в этом вопросе. Утверждена программа модернизации первичного медицинского звена, в рамках которой, опять же, значительные средства выделяются нашему региону. На первом этапе мы получим 1,8 миллиарда рублей.

Ранее губернатор сообщил, когда ждать выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, а также поделился информацией о том, когда построят новый коронавирусный госпиталь на Грабцевском шоссе в Калуге.