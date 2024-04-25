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Владислав Шапша встретился с инвесторами в Москве

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.04.2024 11:27 0 318
Владислав Шапша встретился с инвесторами в Москве

Губернатор Калужской области 25 апреля провел переговоры с руководством вьетнамской компании, работающей в нашем регионе.

- В Ульяновском районе работает животноводческий комплекс компании, - отметил губернатор. - Сейчас численность крупного рогатого скота составляет 3035 голов. В перспективе будет более 6000. Обсудили ход реализации этого инвестпроекта. На ферме в Ульяново трудятся более 100 человек. Для нас важно, что компания заботится о коллективе. Высокие зарплаты. При господдержке в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» планируют строить жилье для сотрудников.  

Также ведется работа еще над двумя инвестпроектами. Это молокозавод на боровской площадке ОЭЗ «Калуга», запуск которого запланирован на весну 2025 года, и агрокомплекс в Хвастовичском районе, который сейчас в стадии проектирования.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.04.2024 11:27 0 318
Тэги: калужская область губернатор
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