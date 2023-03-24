В Калуге вылетевший на тротуар «Фольксваген» сбил женщину с двумя маленькими детьми

Около 18:00 в пятницу, 24 марта, на улице Никитина в Калуге в районе перекрестка с улицей Энгельса столкнулись два автомобиля «Фольксваген». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

От удара одна из машин вылетела на тротуар, где в этот момент шли женщина с двухлетней девочкой и годовалым мальчиком. Их срочно отвезли в больницу.

- По предварительной информации, их жизни ничто не угрожает, - рассказали в прокуратуре.

В управлении ГИБДД по Калужской области нам озвучили предварительную версию. 46-летний водитель серебристого «Фольксвагена» поворачивал налево во двор и не пропустил встречный синий автомобиль.

В полиции уточнили, что детей с мамой врачи уже отпустили из больницы домой.

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