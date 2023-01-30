В Калуге таксиста осудили на три года за гибель пассажира в ДТП

В понедельник, 30 января, в Калуге суд вынес приговор 59-летнему таксисту, который стал виновником смертельного ДТП на улице Телевизионной в августе прошлого года.

Суд установил, что таксист превысил скорость и врезался в столб, когда вез трех пассажиров.

Два человека получили тяжелые травмы, 42-летний пассажир погиб на месте.

Водителя приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также в течение трех лет он не сможет управлять автомобилем.

Кроме того, калужанин должен выплатить пострадавшим 4,2 миллиона рублей.

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