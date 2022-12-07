В Калуге апелляция не помогла водителю, который переехал лежащего на переходе человека

В среду, 7 декабря, областной суд в Калуге рассмотрел апелляцию 28-летнего калужанина, которого в сентябре признали виновным в смертельном ДТП на улице Жукова. Приговор остался без изменений, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Виновник проведет в колонии-поселении шесть лет. Кроме того, он должен выплатить матери и сестре погибшего по 800 тысяч рублей.

Авария произошла в мае 2020 года.

На улице Жукова сбили пешехода. Пострадавший был жив, но лежал на проезжей части. В этот момент его переехал осужденный. От новых травм пешеход скончался.

На суде виновник утверждал, что, проезжая пешеходный переход, не видел на нем лежащего человека и не чувствовал никаких ударов об автомобиль, иначе бы обязательно остановился, - пояснили в пресс-службе.

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