В Калужской области 49-летний водитель «Киа» врезался в столб

Около 23:30 во вторник, 24 мая, в Мосальском районе вылетел с дороги и врезался в столб автомобиль «Киа». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла у села Тарасково между Мосальском и дорогой Калуга – Вязьма.

По нашей информации, в больницу с различными травмами попал 49-летний водитель «Киа».

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