В Калуге девушка и мужчина пострадали в вылетевшей в кювет «Тойоте»

В ночь на 1 декабря на дороге Калуга – Вязьма в районе поселка Резвань вылетел в кювет автомобиль «Тойота Королла». В этой аварии пострадали два человека, сообщили в четверг в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 22-летняя девушка за рулем «Тойоты» двигалась в сторону Мстихино, не справилась с управлением, и машина съехала в кювет.

Различные травмы получила сама автомобилистка и ее 29-летний пассажир.

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