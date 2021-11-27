В Калуге два человека пострадали в столкновении «Пежо» и «Газели» на улице Суворова

Около 11:40 в субботу, 27 ноября, на перекрестке улиц Суворова и Плеханова в Калуге столкнулись легковой автомобиль «Пежо» и грузовая «Газель». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации спасателей, в этом происшествие пострадали два человека.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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