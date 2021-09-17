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Калужская полиции рассказала о личностях погибших и пострадавших в столкновении автобуса и грузовика

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 17.09.2021 10:05 4 1261
Калужская полиции рассказала о личностях погибших и пострадавших в столкновении автобуса и грузовика

Как мы уже рассказывали, вечером 16 сентября в Медынском районе лоб в лоб столкнулись автобус ПАЗ, перевозивший рабочих одного из предприятий, и грузовик. Изначально сообщалось, что это КамАЗ, однако в пятницу УГИБДД по Калужской области уточнило, что в аварии поучаствовал МАЗ «Купава».

По предварительной информации, за рулем автобуса находился 71-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу и врезался в самосвал.

Водитель ПАЗа, а также 45-летний водитель грузовика скончались на месте. Также погиб один из пассажиров автобуса, его личность еще не установлена.

Восемь пассажиров автобуса доставлены в больницу. Это мужчины в возрасте от 24 до 52 лет.

UPD. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 17.09.2021 10:05 4 1261
Тэги: происшествие дтп гибдд
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