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В Калужской области автобус с рабочими врезался в КамАЗ, погибли три человека

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 16.09.2021 21:46 1 1188
В Калужской области автобус с рабочими врезался в КамАЗ, погибли три человека

Вечером в четверг, 16 сентября, смертельное ДТП произошло на дороге Медынь – Гиреево в районе деревни Гусево. Около 19:00 там столкнулись автобус ПАЗ и грузовик КамАЗ. Об этом сообщили в УМВД по Калужcкой области.

В результате ДТП погибли три человека, еще 10 пострадали.

В прокуратуре Калужской области уточнили, что, по предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ вез в салоне 12 рабочих одного из предприятий, выехал на встречную полосу и врезался в самосвал.

- В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автобуса, - заявили в прокуратуре. 

Личности погибших сейчас устанавливаются, пояснили в полиции.

МЧС опубликовало первые фото с места ДТП в Медынском районе.

Удар был такой силы, что передние части автобуса и грузовика смяло.

UPD. В калужской полиции чуть позже уточнили, что госпитализированы в областную больницу в Калуге восемь человек, два человека от дальнейшей госпитализации отказались.

- Выражаем соболезнования семьям погибших, - говорится также в сообщении правительства Калужской области.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 16.09.2021 21:46 1 1188
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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