В Калужской области автобус с рабочими врезался в КамАЗ, погибли три человека

Вечером в четверг, 16 сентября, смертельное ДТП произошло на дороге Медынь – Гиреево в районе деревни Гусево. Около 19:00 там столкнулись автобус ПАЗ и грузовик КамАЗ. Об этом сообщили в УМВД по Калужcкой области.

В результате ДТП погибли три человека, еще 10 пострадали.

В прокуратуре Калужской области уточнили, что, по предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ вез в салоне 12 рабочих одного из предприятий, выехал на встречную полосу и врезался в самосвал.

- В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автобуса, - заявили в прокуратуре.

Личности погибших сейчас устанавливаются, пояснили в полиции.

МЧС опубликовало первые фото с места ДТП в Медынском районе.

Удар был такой силы, что передние части автобуса и грузовика смяло.

UPD. В калужской полиции чуть позже уточнили, что госпитализированы в областную больницу в Калуге восемь человек, два человека от дальнейшей госпитализации отказались.

- Выражаем соболезнования семьям погибших, - говорится также в сообщении правительства Калужской области.