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В Калуге два человека пострадали в массовом ДТП на окружной дороге

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 13.09.2021 15:22 4 812
В Калуге два человека пострадали в массовом ДТП на окружной дороге

Как мы уже рассказывали, массовое ДТП произошло днем в субботу, 11 сентября, на 40 километре окружной дороги в Калуге между Пучково и поворотом на Некрасово. В результате аварии перевернулся автомобиль «Киа». В этом ДТП пострадали два человека, сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Фольксваген Тигуан» около 12:25 двигался со стороны Пучковского моста и перевозил на крыше железные листы. В какой-то момент они сорвались на проезжую часть. Ехавший следом 37-летний водитель легкового автомобиля «Мерседес» увидел препятствие и начал экстренно тормозить. В него врезалась попутная грузовая «Газель». После этого фургон протаранил «Киа Рио», и эта машина перевернулась.

Различные травмы получили 47-летняя водитель «Киа» и 37-летний водитель «Мерседеса». Врачи оказали им помощь на месте происшествия.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 13.09.2021 15:22 4 812
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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