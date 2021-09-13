В Калуге два человека пострадали в массовом ДТП на окружной дороге

Как мы уже рассказывали, массовое ДТП произошло днем в субботу, 11 сентября, на 40 километре окружной дороги в Калуге между Пучково и поворотом на Некрасово. В результате аварии перевернулся автомобиль «Киа». В этом ДТП пострадали два человека, сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Фольксваген Тигуан» около 12:25 двигался со стороны Пучковского моста и перевозил на крыше железные листы. В какой-то момент они сорвались на проезжую часть. Ехавший следом 37-летний водитель легкового автомобиля «Мерседес» увидел препятствие и начал экстренно тормозить. В него врезалась попутная грузовая «Газель». После этого фургон протаранил «Киа Рио», и эта машина перевернулась.

Различные травмы получили 47-летняя водитель «Киа» и 37-летний водитель «Мерседеса». Врачи оказали им помощь на месте происшествия.