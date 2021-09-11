На окружной дороге в Калуге «Киа» перевернулся в массовом ДТП

Массовое ДТП произошло днем в субботу, 11 сентября, на 40 километре окружной дороги в Калуге между Пучково и поворотом на Некрасово. В результате аварии перевернулся автомобиль «Киа», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 12:35 столкнулись три автомобиля – грузовой фургон «Газель» и легковушки «Киа» и «Мерседес».

В результате ДТП «Киа» оказался на боку, у «Мерседеса» разбита задняя часть, у «Газели» развалилась задняя часть.

По данным МЧС, в аварии пострадал один человек.

Причины аварии и точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

Движение по окружной дороге со стороны города было затруднено.