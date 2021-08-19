В Калужской области водитель «Жигулей» сбил семилетнего мальчика

Как мы уже рассказывали, поздно вечером в среду, 18 августа, на дороге между Боровском и Медынью рядом с деревней Бутовка Боровского района сбили пешехода. В УГИБДД по Калужской области уточнили, что пострадал семилетний мальчик.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Жигулей» двигался в сторону Бутовки и рядом со въездом в деревню сбил мальчика, который перебегал проезжую част не по переходу.

С различными травмами ребенка доставили в районную больницу в Боровск.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ночью 17 августа в деревне Бутовка перевернулась «Лада» с молодежью. Пострадали два человека. Еще двое сбежали с места аварии.

В Калуге 18 августа сбили 11-летнего велосипедиста.