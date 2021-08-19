В Калужской области водитель «Жигулей» сбил пешехода

Поздно вечером в среду, 18 августа, ДТП произошло на дороге Боровск – Медынь рядом с деревней Бутовка Боровского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 23:05 водитель автомобиля ВАЗ 2104 на въезде в деревню сбил человека. Судя по фото с места аварии, пешеход пересекал проезжую часть не по переходу либо двигался по дороге. «Жигули» остановились рядом со знаком начала населенного пункта.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ночью 17 августа в деревне Бутовка перевернулась «Лада» с молодежью. Пострадали два человека. Еще двое сбежали с места аварии.

UPD. В этой аварии пострадал семилетний мальчик.