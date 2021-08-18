В Калужской области водитель «Лады» убежал с места ДТП, оставив пострадавших пассажиров

В ночь на 17 августа в Боровском районе вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Лада». Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 4:00 на дороге Боровск – Медынь в районе деревни Бутовка водитель «Лады» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась.

В полиции уточняют, что водитель и один из пассажиров скрылись с места аварии. Еще два пассажира попали в больницу с различными травмами – это 21-летняя девушка и 20-летний парень.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.