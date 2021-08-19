В Калуге водитель «Шевроле» сбил 11-летнего велосипедиста

Около 9:55 в среду, 18 августа, на перекрестке улицы Платова и Грабцевского шоссе в Калуге в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Шевроле Лачетти» двигался по Грабцевскому шоссе со стороны Зерновой и сбил 11-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Скорая помощь доставила школьника в больницу. Врачи оказали ребенку помощь и отпустили его домой.