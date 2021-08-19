Главная Новости Происшествия
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс Олимпиада

В Калуге водитель «Шевроле» сбил 11-летнего велосипедиста

Дмитрий Ивьев , Фото из архива МВД России.
Опубликовано: 19.08.2021 10:09 3 433
В Калуге водитель «Шевроле» сбил 11-летнего велосипедиста

Около 9:55 в среду, 18 августа, на перекрестке улицы Платова и Грабцевского шоссе в Калуге в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Шевроле Лачетти» двигался по Грабцевскому шоссе со стороны Зерновой и сбил 11-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Скорая помощь доставила школьника в больницу. Врачи оказали ребенку помощь и отпустили его домой.

Дмитрий Ивьев , Фото из архива МВД России.
Опубликовано: 19.08.2021 10:09 3 433
Тэги: происшествие дтп дети гибдд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Контент-менеджер: как выйти на доход от 20 000 рублей работая удаленно
Рай криптоинвесторов на Карибах: как стать гражданином Сент-Китс и Невис
Как получить сертификат на косметику?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru